Phá đường dây ma túy lớn do Long “bố già” cầm đầu

Ngày 28/10, nguồn tin từ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ băng nhóm buôn bán ma túy quy mô lớn do đối tượng Bùi Văn Dũng (có biệt danh Long “bố già”, SN 1962, ngụ Tuyên Quang) cầm đầu. Trước đó, các trinh sát Công an huyện Thuận An đã phối hợp với Công an xã Bình Hòa triệt phá thành công đường dây ma túy này.



Long “bố già” sa lưới



Sau một thời gian theo dõi, xác định đây là đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn và tinh ranh nên Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thuận An đã phối hợp với Công an xã Bình Hòa quyết tâm phá bằng được.





Đối tượng Long "bố già" và "đầu nậu" Thảo tại cơ quan điều tra



Khoảng 15h ngày 15/10, các trinh sát Công an đã phối hợp “bắt nóng” một đối tượng nữ đang bán lẻ ma túy cho các con nghiện tại quán cà phê nằm ở Khu dân cư Đồng An thuộc xã Bình Hòa.



Lực lượng chức năng thu giữ được 2,5 phân ma túy mà đối tượng đang bán cho các con nghiện khác với giá 800 ngàn đồng. Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Phương Tiến My (tự Thảo, SN 1990, ngụ Dầu Tiếng). Thảo khai nhận, trưa ngày 15/10, sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại của 1 đối tượng cần mua ma túy, Thảo liền đến một khách sạn tại ấp Đồng An 2, Bình Hòa, Thuận An gặp Long “bố già” để lấy 2,5 phân heroin với giá 650 ngàn đồng.



Sau khi lấy được số ma túy trên Thảo bắt taxi đến điểm hẹn, giao số ma túy này cho đối tượng đã “đặt hàng” thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Thảo khai nhận, trong quá trình hoạt động, các con nghiện hoặc “đầu nậu” khác muốn “lấy hàng” từ Thảo thì chỉ cần gọi điện, đặt bao nhiêu là Thảo sẽ lấy hàng từ Long “bố già” rồi mang đến tận nơi. Với chiêu thức như vậy, Thảo đã thực hiện nhiều phi vụ trót lọt.



Lấy lời khai nhanh từ đối tượng Thảo, khoảng hơn 1 giờ sau, lực lượng chức năng nhanh chóng ập vào khách sạn nơi Long “bố già” đang lẩn trốn để phân phối ma túy. Biết không thể trốn thoát, tên Long đã đưa tay chịu trói. Kiểm tra tại khách sạn này, cơ quan chức năng phát hiện 6 bịch nilon và một gói giấy bạc, bên trong có chứa chất bột màu trắng.



Được biết, Bùi Văn Dũng (tức Long “bố già”) là đối tượng đang được công an truy xét do liên quan đến vụ buôn bán ma túy trước đó vào tháng 5/2010. Sau khi em trai bị bắt, Long đã tìm cách lẩn trốn tại địa bàn TP.HCM, Bình Dương và tiếp tục buôn bán ma túy.



Lần lượt “đầu nậu” sập bẫy



Nắm được thông tin các con nghiện luôn tìm đến các đối tượng phân phối ma túy dạng lẻ với giá bèo tại Bình Hòa, Thuận An nên lực lượng chức năng đã theo dõi và bắt giữ được một số đối tượng là “đầu nậu” của đường dây buôn bán ma túy này. Tại đây các đối tượng khai nhận đã lấy hàng từ các “đầu nậu” có số lượng ma túy lớn hoạt động từ địa bàn TP.HCM xuống Thuận An.



Khoảng 12h ngày 28/5, khi đang mật phục tại Khu dân cư Minh Tuấn, xã Bình Hòa, Thuận An lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng đi xe gắn máy khả nghi nên chặn xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Kiểm tra thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng này có một gói bột màu trắng nên đưa về trụ sở công an địa phương lấy lời khai.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Võ Tuấn Anh (SN 1978, ngụ Ninh Bình tạm trú quận 12, TP.HCM). Tên Tuấn Anh khai rằng, do thất nghiệp lại nghiện nên hắn tìm đến ma túy để có tiền chích hút. Địa bàn hoạt động của đối tượng này chủ yếu là khu vực ngã tư Ga quận 12, TP.HCM và Thuận An. Ngoài ra tên này khai nhận còn có một “đầu nậu” khác chuyên cung cấp tiền cho hắn nhưng đối tượng này rất ít xuất hiện.



Đến khoảng 15h ngày 28/5, lực lượng công an tiếp tục mật phục tại cầu Tân Phú thuộc xã Bình Hòa. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đi xe gắn máy phóng bạt mạng, mắt đảo quanh liên tục nên đuổi theo bắt dừng xe lại. Khám xét trong người tên này, công an phát hiện có 7 bịch nilon hàn kín, bên trong chứa chất bột màu trắng.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Bùi Đình Sơn (tên Sơn chính là em trai Long “bố già”), do nghiện nặng nên hắn tìm cách vận chuyển ma túy, bán lẻ cho các đối tượng nghiện khác để lấy tiền “phê”. Chiều ngày 28/5, khi hắn đang vận chuyển số ma túy trên xuống Thuận An để bán thì bị bắt.



Theo điều tra của Công an Bình Dương, các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn này đều là “con nghiện” ma túy nặng và buôn bán với số lượng ma túy lớn.



Hiện vụ việc đang được Công an Bình Dương mở rộng điều tra.





