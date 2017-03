Phá đường dây ma túy qua biên giới, thu 4kg heroin

Qua công tác nắm tình hình về các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, đầu tháng 12/2011, các trinh sát của Đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện thông tin về đường dây vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới mang tính quốc tế.



Đường dây do một số đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam (khu vực cửa khẩu Loóng Sập, tỉnh Sơn La) về khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội để đưa sang Trung Quốc (qua tỉnh Lạng Sơn) tiêu thụ.



Do diễn biến hoạt động rất phức tạp của các đối tượng tội phạm, Đội 5 đã phối hợp với Phòng 5 - Cục C47, Bộ Công An tổ chức điều tra xác minh, theo dõi từ đầu tháng 12/2011. Đến ngày 30/1, các lực lượng điều tra đã xác định được đối tượng và bắt giữ 2 đối tượng là Đinh Văn Tính (sinh năm 1994) và Hoàng Huy Thành (sinh năm 1993), thu giữ 10 bánh heroin (khoảng gần 4kg) tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.



Để động viên cán bộ trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã gửi thư biểu dương và khen ngợi sự nỗ lực vượt qua qua khó khăn, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy của tập thể cán bộ, công chức Đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan./.

Theo Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)