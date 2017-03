Phá đường dây ma túy trong phố cổ

Đầu tháng 3-2013, cơ quan công an nhận được thông tin tại quán cà phê Góc (khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, TP Hội An) là “điểm hẹn” cho các con nghiện. Hầu hết các giao dịch mua bán ma túy được thực hiện tại đây một cách tinh vi thông qua các cuộc điện thoại hẹn trước nên khó phát hiện. Trên cơ sở các tài liệu thu thập, Công an TP Hội An quyết định xác lập chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Quốc (trái) và Hòa (phải) trong đường dây mua bán ma túy ở phố cổ. Ảnh: TT

Qua đó, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu trong đường dây gồm: Nguyễn Đức Cường (trú xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Quốc (Lỳ Kalamu) và Văn Thanh Hòa (biệt danh Hà Bá, cùng trú phường Thanh Hà, TP Hội An). Trong đó, Cường là “đầu nậu” chuyên cung cấp hàng, còn Quốc và Hòa nhận nhiệm vụ đi giao ma túy cho các con nghiện, thu tiền về.

Tính đến giữa tháng 7-2013, Cường đã giao cho Quốc và Hòa một lượng lớn hàng đá để mang đi giao dịch. Trong số “khách hàng” của Cường có cả người nước ngoài. Ngày 12-7, ban chuyên án tiến hành bắt giữ Quốc, Hòa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Phát hiện đường dây bị bóc gỡ, Cường đã bỏ trốn, Công an TP Hội An đã phát lệnh truy nã Cường trên toàn quốc.

TẤN TÀI