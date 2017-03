Phá đường dây ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - PC47 (Công an TP Đà Nẵng) vừa kết thúc điều tra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ do Phạm Ngọc Minh (ngụ Đông Triều, Quảng Ninh) cầm đầu.

Trước đó, ngày 25-4, tại phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Minh đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm một gói ma túy đá, một khẩu súng ngắn, hai con dao, một máy nghe lén, một két sắt, 300 USD cùng nhiều dụng cụ phân chia ma túy. Cùng lúc, PC47 cũng bắt được Nguyễn Văn Hường, “phụ tá” thân cận của Minh trong đường dây, thu giữ sáu gói ma túy đá (trọng lượng hơn 500 g). Từ lời khai của Minh, Hường, công an bắt tiếp Nguyễn Đăng Anh Thi (sinh viên một trường CĐ ở Đà Nẵng), người được Minh giao nhiệm vụ vận chuyển ma túy. l Tháng 6-2014, lực lượng phòng, chống ma túy - Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cũng đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Nghệ An vào. Đến ngày 3-7, Nguyễn Trung Kiên (ngụ TP Vinh, Nghệ An), cầm đầu đường dây thuê ô tô cùng vợ con vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng tìm mối tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm một bao nylon chứa ma túy tổng hợp (khoảng 50 g), một gói heroin, một cân điện tử, hai xe máy và một dao bấm. Mở rộng điều tra, bộ đội biên phòng bắt giữ thêm Phạm Đình Khoa (ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà), một chân rết trong đường dây của Kiên. LỆ THỦY