Phá đường dây mại dâm tiền triệu ở trung tâm Sài Gòn

Ngày 27/10, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá đường dây gái gọi do nghi phạm Lê Đình Kiên (SN 1987, quê Nghệ An, tạm trú quận 7, TP.HCM) tổ chức.