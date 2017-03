Phá đường dây mua bán hàng chục trẻ sơ sinh

Ngày 10/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã kết thúc điều tra vụ án mua bán trẻ em, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 5 bị can: Huỳnh Văn Hay, 54 tuổi, cư ngụ thôn 1, xã Long Sơn, thị xã Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Thị Ngọc Hiền, 40 tuổi, ngụ 189/49, khu phố 2, phường Trung Dũng (TP Biên Hòa); Phạm Văn Nam, 55 tuổi, ngụ 1.162 ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (Đồng Nai); vợ chồng Nguyễn Thị Nương, 41 tuổi và Trần Văn Đực, 41 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) theo khoản 2 Điều 120 Bộ luật Hình sự.

Ngày 6/11/2009, Huỳnh Văn Hay và Nguyễn Thị Ngọc Hiền đến Công an TP Biên Hòa đầu thú về hành vi nhiều lần mua bán trẻ sơ sinh. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Biên Hòa chuyển hồ sơ ban đầu cùng hai đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hiền và Huỳnh Văn Hay đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, Huỳnh Văn Hay và Nguyễn Thị Ngọc Hiền khai nhận: Do làm tiếp viên tại quán bia ôm, Hiền có quan hệ tình dục với nhiều người dẫn đến mang thai vào năm 2006 (thời gian này, Hiền và Hay đã chung sống với nhau như vợ chồng). Đến ngày 7/6/2007, Hiền sinh được hai bé trai tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP HCM). Thời gian nằm bệnh viện, đang lo không biết lấy gì để nuôi dạy con khôn lớn, thì Hiền gặp một số đối tượng buôn bán trẻ em núp dưới bóng "do hiếm muộn hoặc vô sinh xin về nuôi" và sẽ bồi dưỡng cho một số tiền do đã "mang nặng đẻ đau". Sau đó Hiền bàn với Hay bán hai đứa trẻ này cho một phụ nữ tên Hoa để lấy 8 triệu đồng.

Thấy việc mua bán trẻ sơ sinh dễ kiếm được nhiều tiền mà tốn không bao nhiêu công sức, Hiền và Hay đã nảy sinh ý định tìm mua trẻ sơ sinh trai về bán lại cho Hoa để "hưởng chênh lệch". Hay và Hiền thường đến khoa sản các bệnh viện của một số tỉnh, như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang và TP HCM để tìm kiếm những phụ nữ không đủ điều kiện nuôi con, hoặc có con ngoài giá thú để mua một em với giá từ 5-15 triệu đồng rồi đem về TP HCM bán lại cho Hoa để "kiếm lời" ít nhất 5 triệu đồng, có em kiếm lời tới 10 triệu đồng. Cứ sau 2-3 lần "giao dịch" xong là Hiền (lấy nhiều tên khác nhau: Hạnh, Dung, Ngân…) lại thay sim ĐTDĐ khác. Đến nay, Nguyễn Thị Ngọc Hiền và Huỳnh Văn Hay thừa nhận từ tháng 6/2007 đến 10/2009 đã mua bán từ 25-30 trẻ sơ sinh.

Việc Hiền và Hay đến Công an TP Biên Hòa tự thú là do mâu thuẫn với vợ chồng Nương và Đực trong chuyện "mua bán trẻ sơ sinh". Theo lời khai của Hiền và Hay, trong thời gian đi tìm mua trẻ sơ sinh ở Vũng Tàu gặp vợ chồng Nương và Đực đang làm thuê tại đây. Lúc đó, con gái của Nương và Đực có thai ngoài ý muốn đẻ một bé trai, lúc đầu Nương và Đực định bán "cháu ngoại" của mình để con gái còn có tương lai lâu dài, nhưng sau đó thấy đứa bé kháu khỉnh quá, nên không bán nữa.

Không bán cháu ngoại nữa, nhưng từ lời của Hiền và Hay, vợ chồng Nương và Đực về lại quê lao vào việc tìm kiếm mua trẻ sơ sinh. Lời khai của Nương và Đực tại cơ quan điều tra cho thấy, đã mua 7 bé trai sơ sinh ở tỉnh Sóc Trăng với giá một em 3,5 triệu đồng và bán lại cho Hiền và Hay mỗi em 7,5 triệu đồng, còn Hiền bán cho các đối tượng khác một em 11 triệu đồng. Đang "làm ăn ngon" tự nhiên cả 6 tháng không thấy vợ chồng Nương và Đực bán một trẻ nào, Hiền và Hay nghi ngờ Nương và Đực "cắt cầu để làm ăn riêng để kiếm được tiền nhiều hơn". Càng nghĩ càng tức, thế là Hiền và Hay đến Công an TP Biên Hòa tự thú.

Đối với Phạm Văn Nam, sinh sống bằng nghề chạy xe ôm nên thời gian Hiền làm tiếp viên ở thị trấn Trảng Bom thường được Nam chở đi lại và hai bên quen biết nhau. Do vậy, khi nghe Hiền nói tìm mua trẻ sơ sinh trai "sẽ có tiền bồi dưỡng xứng đáng" thì Nam làm ngay. Sẵn có mối quan hệ với các cô gái làm nghề tiếp viên, do quan hệ tình dục bừa bãi có thai ngoài ý muốn, nên từ cuối 2007 đến giữa 2008 Nam dễ dàng tìm được 5 bé trai sơ sinh bán cho Hiền và Hay "kiếm lời" 18 triệu đồng.

Về 5 bé trai sơ sinh được Nam bán cho Hiền và Hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được 5 "bị hại". Đó là Nguyễn Thị Huyền Thanh, 25 tuổi, ngụ 1680, ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (Đồng Nai); Nguyễn Thị Phương Tâm, 33 tuổi, ngụ ấp Đạt Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Thị Quế Thanh, 20 tuổi, ngụ tổ 1, khu phố 1, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom); Huỳnh Thị Hoa Lài, 24 tuổi, ngụ ấp 8, xã An Hiệp, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) và Bì Thị Lang, 42 tuổi, ngụ khu B, ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Đáng chú ý là Nguyễn Thị Ngọc Hiền khai nhận có bán một số trẻ sơ sinh trai cho Nguyễn Thị Thinh (còn gọi Thanh, 44 tuổi) ngụ xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (còn gọi Ngân -24 tuổi), ngụ xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để những đối tượng này mang ra tỉnh Quảng Ninh rồi đưa sang Trung Quốc. Hai đối tượng trên đã bị Công an TP Hà Nội bắt xử lý vào năm 2008.

Theo Trung tá Nguyễn Kim Học, Đội trưởng Đội Điều tra án xâm phạm thân nhân (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đồng Nai), khó khăn nhất của loại án này là truy tìm bị hại vì phần lớn sinh con ngoài ý muốn (do làm nghề tiếp viên, là công nhân, sinh viên… chưa có chồng) nên sinh đẻ xong là muốn cho con đi càng nhanh càng tốt (vừa không phải nuôi mà lại có một ít tiền); bên cạnh đó các đối tượng mua bán trẻ em khi "giao dịch" sử dụng tên giả, sim ĐTDĐ thay đổi liên tục nên không dễ dàng để tìm ra các tổ chức, đường dây mua bán trẻ em.





Theo Công Trường (CAND)