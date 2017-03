Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỉ đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84 - Công an TP Hà Nội) phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty “ma” hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).



Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng, thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT để thu lời bất chính.

Xác định nhóm đối tượng hoạt động có quy mô, tổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi, Phòng PA84 đã phối hợp đồng bộ các lực lượng, sử dụng các biện phát nghiệp vụ để đấu tranh.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Hồng Yến là đối tượng chính chỉ đạo, điều hành nhóm hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà.



Hóa đơn giả mạo và con dấu bị thu giữ tại cơ quan điều tra.

Theo đó, Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá 30-40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng cò môi giới, khi mua sẽ có đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT.

Quá trình hoạt động bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách.

Giá bán hóa đơn là từ 200-300 nghìn đồng đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2-3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên. Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.



Sau khoảng 5 tháng đấu tranh, với sự giúp đỡ xác minh của Cục Thuế Hà Nội, Phòng PA84 đã nắm bắt rõ các đối tượng và thủ đoạn hoạt động phạm tội mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu công ty, các quyển hóa đơn GTGT. Ngày 15/11, Phòng PA84 phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Thanh Xuân phá án thành công.

Cơ quan chức năng thu giữ 49 bộ dấu công ty, nhà hàng, 215 quyển hóa đơn GTGT (trong đó có 55 quyển hóa đơn đang sử dụng, 160 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép), số tiền 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, Trần Hồng Yến và các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Theo kết quả điều tra và quá trình trinh sát, đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng năm 2012, giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biết lớn, ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội yêu cầu các Cơ quan, Doanh nghiệp đã mua và sử dụng hóa đơn của các đối tượng trên chủ động liên hệ báo cáo với Cơ quan điều tra; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, không để việc mua bán hóa đơn không quyết toán diễn ra tại đơn vị mình.

Hiện tại cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ba đối tượng bị khởi tố là Trần Hồng Yến (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), Đại Ngọc Hải (SN 1990) và Đại Khánh Hà (SN 1993), cùng quê Quảng Ninh; hiện cùng trú tại Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, tiếp tục mở rộng.