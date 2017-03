Phá đường dây mua bán sỉ thuốc lắc

Qua khám xét nhà riêng của Khánh, công an thu được hàng trăm viên thuốc lắc và dụng cụ pha chế.

Ổ ma túy trong khách sạn

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, thời gian qua tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng xuất hiện một số người chuyên cung cấp ma túy dạng viên (thuốc lắc, hàng đá) với số lượng lớn cho các đầu mối bán lẻ. Từ đây các “đại lý” phân cho các tay đàn em đi giao hàng cho con nghiện và người mua đi bán lại ở khu vực quận 1, quận 8 và huyện Bình Chánh.

Dụng cụ sản xuất, pha chế ma túy phát hiện tại nhà Khánh. Ảnh: HOÀNG TUYẾT

Tháng 11-2009, Công an huyện Bình Chánh xác lập chuyên án triệt phá. Qua đó, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm điều hành đường dây mua bán sỉ ma túy này ẩn náu trong khách sạn Hoàng Hồng (đường Âu Dương Lân, quận 8). Đó là Nguyễn Phước Hạnh, Lưu Nguyễn Ngọc Phúc và Phạm Thu Thủy. Cả ba thuê phòng dài hạn tại khách sạn để tập kết “hàng” rồi lôi kéo con nghiện tập trung về đây hút hít rồi “lắc” tại chỗ.

Kế hoạch triệt phá bắt đầu lúc 17 giờ ngày 8-12, các trinh sát bắt quả tang Hạnh chờ giao hàng tại đường số 1 khu Trung Sơn với 150 viên thuốc lắc giấu trong gói thuốc lá. Hạnh khai chuẩn bị bán cho “đại lý” mua sỉ với giá 150 ngàn đồng/viên.

Cùng lúc, một mũi trinh sát khác phối hợp Công an quận 8 ập vào kiểm tra khách sạn Hoàng Hồng. Tại phòng 103, nơi vợ chồng Phúc-Thủy thuê trọ, công an thu giữ 42 viên thuốc lắc, tám bịch hàng đá. Ngoài ra, trong phòng Phúc còn có một cây súng điện có thể gây sát thương trong tầm 1 m. Hay tin công an kiểm tra toàn bộ khách sạn, các con nghiện liền đóng chặt cửa cố thủ bên trong để phi tang tang vật. Lực lượng kiểm tra phải phá cửa và phát hiện thêm bốn phòng đang chứa nhiều người đang “phê” thuốc cùng tang vật ma túy.

Pha chế thuốc lắc tại nha

Phúc nhanh chóng khai ra đầu vụ là vợ chồng Khánh. Lúc bắt Khánh, trong người Khánh có 50 viên thuốc lắc và vợ Khánh là Hà Thị Tuyền đang cất giữ 57 viên thuốc lắc. Ngoài ra, trên tầng ba nhà Khánh còn một khay kim loại chứa chất ma túy tổng hợp đang được pha chế để nén thành viên, ước tính khi thành phẩm sẽ được hơn 500 viên. Bên cạnh la liệt các chất phụ gia, máy ép, dụng cụ hút hàng đá.

Lý Huy Khánh, cầm đầu đường dây bán sỉ thuốc lắc. Ảnh: HOÀNG TUYẾT

Vợ chồng Khánh khai nhận mua ma túy số lượng lớn rồi đem về nhà tán nhuyễn, pha thêm phụ gia nhằm tăng lượng thuốc lắc nhiều hơn bán sỉ kiếm lời.

Sơ kết chuyên án, Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ sáu đối tượng, thu giữ hơn 230 g ma túy tổng hợp và một số lượng lớn cần sa. Cơ quan điều tra đang giám định tang vật, đồng thời mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan còn lại trong đường dây.

HOÀNG TUYẾT