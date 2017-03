Phá đường dây mua bán trót lọt gần 1.000 bằng Đại học giả

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó chánh Văn phòng Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết, đây là vụ làm văn bằng, chứng chỉ giả lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố. Theo đó, cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với các đối tượng: Đặng Tuấn Anh (SN 1956, trú tại huyện Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Xuân Hoàng (SN1958, trú tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Nguyễn Hằng Minh (SN 1978, trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) và Trần Ngọc Anh( SN 1952, trú tại Q. Sơn Trà, Đà Nẵng).

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã giao dịch, mua bán trót lọt gần 1.000 bằng ĐH, CĐ, TCCN, các chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và cả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… mang tên các trường học, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hầu hết các đối tượng mua văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả tập trung ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Khám xét nhà của hai đối tượng Đặng Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Hoàng, hai đối tượng bị lực lượng trinh sát bắt quả tang khi đang mua bán bằng ĐH giả tại đường Phan Thanh (Đà Nẵng), cảnh sát phát hiện gần 1.000 phôi bằng, bảng điểm, 20 con dấu giả của các trường ĐH, CĐ, TCCN, nhiều con dấu chức danh của lãnh đạo các trường, 2 USB chứa dữ liệu, hơn 150 tem giả loại tem chống dán trên văn bằng…

Theo cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an thành phố Đà Nẵng, trước đó, khoảng cuối tháng 10/2012, Phòng PA83 nhận tin báo của trường ĐH Duy Tân cho biết phát hiện một trường hợp nghi sử dụng bằng ĐH giả của trường. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng sử dụng bằng giả mua với giá 13 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng PA83 đã phát hiện một đường dây làm bằng ĐH giả hoạt động trên địa bàn TP. từ năm 2000 tới nay cùng các đối tượng trên. Các đối tượng này hầu hết đều đã có tiền án, tiền sự về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức…

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Theo Khánh Hiền (Dân trí)