Phá đường dây mua bán xe Airblade, SH bằng giấy giả

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa triệt phá một đường dây mua bán hàng chục chiếc xe tay ga Airblade, Lead, Vision, SH 125i bằng giấy tờ giả. Các xe này được mua lại từ các tay “đạo chích” trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Tây.



Minh tại công an. (Ảnh công an cung cấp)

Trước đó, ngày 19-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh đã khám xét, bắt giữ Lê Quang Minh (tự Vinh, Hóa, Quá, 44 tuổi, quê Bình Định, trú phường Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương). Tại cơ quan điều tra Minh khai nhận, từ tháng 11-2014, Minh đã mua 18 chiếc xe tay ga nhãn hiệu Airblade, Lead, Vision, SH 125i đều là các xe trộm cướp, không có giấy tờ của hai người tên Chế Minh Tuấn và Nguyễn Phúc Hưng với giá từ 10 đến 27 triệu đồng/xe.

Sau đó, Minh tạo bộ giấy tờ xe mới, có biển số, giấy đăng kiểm… như thật để chuyển thành xe hợp pháp để mua bán, tiêu thụ công khai. Đây là một đường dây mua bán xe với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp, làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.



Xe tang vật bị công an thu giữ. Ảnh do công an cung cấp

Khi cung cấp ra thị trường, Minh nói rằng đây là các xe thanh lý của hãng Honda. Với hồ sơ hợp lệ, đã có nhiều người mua phải những chiếc xe giả này với giá rẻ hơn từ 5-10 triệu so với giá gốc.

Hiện, cơ quan điều tra đang thu giữ 14 chiếc xe và 19 hợp đồng công chứng uỷ quyền, mua bán xe của Minh và đồng phạm.