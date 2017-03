Phá đường dây thầu đề hàng trăm triệu đồng mỗi ngày

Trong đó, 3 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự gồm: Phạm Thị Thu (43 tuổi), Phan Thanh Lư (44 tuổi, là chồng Thu) và Đỗ Hoàng Khải (49 tuổi). Ngoài ra còn có 4 người có liên quan đến đường dây thầu đề này đang được mời lên cơ quan điều tra làm việc và tạm giữ hành chính. Tất cả cùng ngụ tại huyện Hòa Thành.

Theo Công an Tây Ninh, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Hòa Thành phát hiện Phạm Thị Thu có dấu hiệu tổ chức cờ bạc dưới hình thức thầu đề, ghi số đề với số tiền lớn. Công an huyện Hòa Thành đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây này.

Chiều ngày 23/6, theo đúng kế hoạch, Công an huyện Hòa Thành cử 3 tổ đột kích bắt quả tang các đối tượng trong đường dây này. Tổ thứ nhất bắt quả tang Phạm Thị Thu đang ra phơi đề tại nhà mẹ chồng của Thu là bà T.T.Q (73 tuổi). Tang vật thu giữ gồm 4 phơi đề ghi ngày 23/6 với số tiền thể hiện trên phơi là hơn 116 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 1 máy tính…

Tổ công tác bắt quả tang đường dây thầu đề của Thu

Tổ thứ 2 bắt và khám xét khẩn cấp tại nhà Phan Thanh Lư. Ông Lư là chồng bà Thu, có vai trò giúp sức trong việc ghi số đề, thầu đề. Tang vật thu giữ gồm 61,5 triệu đồng, 720 USD, 2 xe mô tô và nhiều kim loại màu vàng.

Tổ thứ 3 bắt quả tang Đỗ Hoàng Khải đang tập hợp và giao phơi đề cho Thu. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động có tin nhắn mua số đề, 2 phơi đề với số tiền trên phơi gần 8 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra vợ chồng Thu khai nhận đã tổ chức nhận phơi số đề của khoảng 8 người khác trên địa bàn huyện Hòa Thành và thị xã Tây Ninh từ tháng 9/2012 đến nay. Đến chiều mỗi ngày, vợ chồng Thu sẽ tập hợp và dò phơi xem trúng, trật rồi chung chi trực tiếp cho số người này để giao lại người mua đề thắng.

Lư bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Ngoài ra, Thu thường xuyên liên hệ, tìm kiếm người ghi số đề để nhận phơi và trực tiếp chung chi với họ. Hàng ngày, Thu còn nhận số đề qua điện thoại di động, Lư ở nhà nhận số đề rồi nhắn tin lại cho Thu ra phơi, tính tiền lời, lỗ. Với cách làm trên, vợ chồng Thu nhận phơi đề dao động mỗi ngày từ 100 đến 200 triệu đồng.

Còn Khải, hàng ngày ghi số đề cho các con bạc tại nhà rồi đến chiều giao phơi cho Thu để hưởng tiền hoa hồng trên tổng số tiền ghi đề.

Theo Tuyết Nhung – Tùng Nguyên (Dân trí)