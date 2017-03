Phá đường dây thuốc lá lậu xuyên biên giới

Chiều 20-8, Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, xác nhận vào rạng sáng cùng ngày, khi tập kích, bắt giữ nhiều ghe chở thuốc lá lậu trên kênh Rau Răm (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh), các “nài” thuốc đã chống trả quyết liệt lực lượng công an làm hai cán bộ công an bị thương.

Ghe thuốc lậu đâm canô

Qua công tác nắm tình hình của trinh sát, các “nài” hay chuyển hàng bằng ghe qua tuyến kênh Rau Răm (mỗi chuyến hàng trên 6-10 ghe) chạy với tốc độ cao. Sau đó ghe cập bờ tại ấp 4, xã Bình Lợi để tập kết về một điểm cố định rồi phân phối cho lực lượng “nài” chuyển bằng xe máy về trung tâm TP.HCM, từ đó chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Rạng sáng 20-8, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng công an các xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai… ra quân phục kích nhằm chặt đứt đường vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến kênh Rau Răm. Trong màn sương, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đã âm thầm phục kích, đồng thời một canô của lực lượng công an ém quân trên đoạn khuất của con kênh này.

Tang vật thuốc lá lậu bị thu giữ trong cuộc phục kích đêm 19-8 tại kênh Rau Răm. Ảnh: TK

Khi đoàn ghe gồm sáu chiếc chở đầy thuốc lá lậu nối đuôi nhau từ hướng Đức Hòa, Long An đến xã Bình Lợi (Bình Chánh) giao hàng cho đầu mối thu mua thuốc lá lậu thì lực lượng công an ập đến. Những “nài” thuốc phóng mình xuống sông tẩu thoát… bỏ của chạy lấy người. Còn lại hai ghe khác quay đầu bỏ chạy nhưng lập tức bị canô chốt chặn. Thượng tá Nguyễn Văn Đặng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh, cho biết các “nài” đã đâm trực diện làm hư hại canô và làm hai cảnh sát bị thương tích nặng. Tại hiện trường, công an đã bắt giữ một người có liên quan, đồng thời thu giữ sáu ghe máy, cùng hơn 50.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet, Hero trị giá khoảng 750 triệu đồng. Theo Thượng tá Đặng, hai cán bộ bị thương được chuyển đi cấp cứu là Trung úy Đỗ Tấn Thạnh và Thiếu úy Lê Nguyễn Anh Tuấn. Trung úy Thạnh hiện sức khỏe đã bình phục, được xuất viện về nhà. Riêng Thiếu úy Tuấn bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ, hiện đang cấp cứu.

Cuộc chiến khó khăn

Thượng tá Nguyễn Văn Quý cho biết thêm thời gian qua lực lượng Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ các vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu nhiều nhất so với các quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM. Theo ông Quý, nguồn hàng chủ yếu từ biên giới Campuchia được các “nài” chuyển bằng xe máy, ghe, vỏ lãi về TP.HCM rồi chuyển đi các tỉnh, thành lân cận tiêu thụ. Đáng ngại là lực lượng “nài” vì đảm bảo cho chuyến hàng trót lọt mà không ngại đối phó công an và bất chấp tính mạng.

Mới đây dân “nài” đã gây tai nạn chết người trong lúc vận chuyển thuốc lá trên tuyến đường Trần Văn Giàu (đoạn gần khu vực cầu Xáng) gây bức xúc cho người dân địa phương.

Theo Thượng tá Quý, lực lượng buôn thuốc lá lậu còn nhiều chiêu thức đối phó với công an, trong đó có cách cử lực lượng hằng đêm ngồi lỳ trước trụ sở công an các xã để giám sát, thông báo cho đồng bọn nếu có động tĩnh. Chính vì thế mà việc chặn bắt, phục kích của công an đối với dân buôn thuốc lá lậu, các “nài” thuốc gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Thượng tá Quý khẳng định: “Trong thời gian tới, Công an huyện Bình Chánh vẫn tiếp tục là nòng cốt mở các đợt cao điểm, cương quyết chặt đứt các đường chuyển hàng của dân buôn thuốc lá lậu vào cửa ngõ TP.HCM”.

TUYẾT KHUÊ

Theo thống kê của Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, sáu tháng đầu năm 2014 đã phát hiện, triệt phá 50 vụ, bắt 22 người vận chuyển, mua bán thuốc lá lậu ngoại nhập; thu giữ tang vật là hơn 51.000 gói thuốc lá lậu, 40 xe máy các loại… Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố năm vụ, với bốn bị can; số còn lại đều bị xử lý hành chính và tiêu hủy toàn bộ tang vật thu giữ.

Sáng 20-8, Công an xã Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã bàn giao Ngô Khánh Quang và Nguyễn Tèo (cùng trú TP Nha Trang) cùng tang vật gần 3.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc cho Công an TP Nha Trang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lúc 0 giờ ngày 20-8, tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Thạnh phát hiện ba người đàn ông đang vận chuyển các thùng hàng bằng xe máy có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng cả ba không chấp hành và rú ga bỏ chạy. Ngay lập tức tổ tuần tra truy đuổi, khi chạy được khoảng 2 km thì Ngô Khánh Quang và Nguyễn Tèo bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, Quang và Tèo chở 2.990 gói thuốc “ba số 5” nhưng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số thuốc lá nói trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

AN BÌNH