Phá đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh

Ngày 20/6, Phòng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về TTXH (PC45) Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ 4 nghi can để điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



4 nghi can bị bắt giữ gồm: Kha Thanh Triều (38 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), Phạm Thanh Hải (31 tuổi), Phù Mai Quỳnh Trung (44 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Mạnh (20 tuổi, quê Cà Mau).



Trước đó, ngày 18/6, các trinh sát Đội 4 thuộc PC45 phối hợp với Công an quận Tân Phú kiểm tra nơi ở của Trung và Hải tại lô I, chung cư Tây Thạnh, quận Tân Phú, bắt quả tang Triều đang bán xe trộm cắp cho Trung và Hải. Tang vật thu giữ gồm 4 xe gắn máy (hai xe Wave, một xe Airblade và một xe Lead) bị mất trộm ở Bạc Liêu, Lâm Đồng và một bộ đồ nghề dùng để đục sửa số máy, số khung.



Làm việc với cơ quan công an, Trung và Hải thừa nhận chuyên tiêu thụ xe máy do các đối tượng trộm cắp được từ các tỉnh thành như: Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đà Lạt… vận chuyển về TPHCM bằng xe khách. Sau khi mua được xe gian, Trung và Hải sẽ phân loại, chiếc nào còn mới thì đục lại số khung, sườn để bán lại cho người sử dụng, chiếc nào cũ thì rã ra bán phụ tùng.



Từ lời khai của Hải và Trung, ngày 19/6, lực lượng trinh sát Đội 4 PC45 tiếp tục bắt thêm Nguyễn Văn Mạnh khi Mạnh đang chuyển một xe Wave RSX vừa trộm được từ Bạc Liêu lên TPHCM bằng xe khách. Mạnh khai nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp xe máy.



Hiện công an đang tiến hành bàn giao các đối tượng cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.





Theo Đình Thảo (DT)