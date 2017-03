Phá đường dây tổ chức cho hàng trăm người đi nước ngoài trái phép

(PLO) - Ngày 19-4, nguồn tin từơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do Võ Thành (54 tuổi, ngụ phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM) cầm đầu mà công an triệt phá vào tháng 11-2013.