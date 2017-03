Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Đại úy Nguyễn Minh Đức, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Bạc Liêu, cho biết thời gian gần đây người dân TP Bạc Liêu, nhất là khu vực P.1, P.5 và xã Vĩnh Trạch rất lo lắng vì liên tục bị mất xe gắn máy. Qua trinh sát, Công an TP Bạc Liêu bắt quả tang Lương Thanh Hiệp đang trộm xe tại khu Địa Ốc (P.1, TP Bạc Liêu). Hiệp khai cùng đồng bọn thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm.



Quá trình điều ra đã làm rõ Lương Thanh Hiệp, Thạch Hồng Thạnh, Ngô Thanh Hạo, Dương Văn Can trực tiếp trộm xe; còn Quách Hồng Phong, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Lư Minh Tú, Mai Thị Bé Ngoan chuyên tiêu thụ xe trộm cắp được. Các nghi can khai xe lấy trộm được đem bán cho nhóm tiêu thụ với giá từ 3 đến 3,5 triệu đồng/chiếc. Nhóm tiêu thụ sẽ tháo rã xe ra để bán phụ tùng, hoặc ráp phụ tùng vào những chiếc xe Trung Quốc cũ rồi bán lại cho khách.





Theo Trần Thanh Phong (TNO)