Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy, thu vũ khí "nóng"

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã khởi tố bị can 4 đối tượng phạm các tội danh trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.





Trước đó, tại quán game số 58 đường Ngô Kim Tài, phường Kênh Dương, thuộc quận, Trần Hoài Nam, 21 tuổi, trú tại khu Thư Trung 1, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng trộm cắp chiếc xe máy Jupiter BKS 15B1-002.26 của anh Đào Duy Tùng, ở phường Đằng Hải, ở cùng quận đem bán được 5,5 triệu đồng. Trần Hoài Nam.

Qua điều tra, Đội CSĐT tội phạm hình sự phối hợp với Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân đã làm rõ một đường dây tội phạm. Ngoài Nam bị bắt giữ về tội trộm cắp tài sản, cơ quan điều tra còn bắt khẩn cấp các đối tượng: Vũ Việt Hai, 19 tuổi, trú tại số 9B/15 Lam Sơn; Lưu Xuân Hiệp, 22 tuổi, trú tại số 2/60 đại lộ Tôn Đức Thắng; Bùi Mạnh Dũng, 22 tuổi, trú tại số 35, lô C2, khu tập thể Xi Măng, cùng quận Lê Chân, Hải Phòng, đồng thời thu hồi chiếc xe tang vật trao trả cho người bị hại. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện Trần Hoài Nam còn 1 khẩu súng Colt xoay tự chế hiện gửi Tô Anh Tuấn, 34 tuổi, trú tại số 4B-26 khu D, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng (từng có tiền án về tội cướp giật). Được các trinh sát vận động, ngày 30/7, Tô Anh Tuấn đã tới Công an quận Lê Chân giao nộp khẩu súng nói trên.

Theo Quốc Phòng - Văn Thịnh (CAND)