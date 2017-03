Phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Ngọc Hiếu, Phạm Thanh Tàu, Nguyễn Văn Hưng và Dương Thanh Việt. Riêng Nguyễn Quốc Tân (quê Quảng Nam) được cho tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9-2014, các đối tượng này đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy ở cả hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Riêng Hiếu khai nhận đã thực hiện trót lọt 23 vụ trộm, trong đó Tàu cùng tham gia 20 vụ, còn các đối tượng còn lại chỉ tham gia một vài vụ. Cơ quan công an cũng xác định Việt là đầu nậu chuyên đứng ra thu mua xe do Hiếu và đồng bọn “chôm” được mang về. Đường dây trộm cắp xe máy này hoạt động rất tinh vi, chủ yếu trộm theo “đơn đặt hàng” do khách có nhu cầu đặt. Các loại xe được nhóm của Hiếu nhắm đến như Sirius, Exciter để sơ hở ở các quán bida, quán ăn… Sau khi lấy được xe, Hiếu tháo biển số vứt bỏ, chỉ giữ lại các loại giấy tờ xe. Bước đầu công an đã thu hồi được chín xe.

Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã tiến hành bắt giữ Huỳnh Anh Pháp (ngụ xã Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu Pháp khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh.

tại TP Đà Nẵng, Pháp thực hiện thành công năm vụ. Thủ đoạn của Pháp là chạy dọc quốc lộ 14B từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để tìm kiếm “con mồi”, sau đó tiếp cận dùng đoản phá khóa xe rồi dắt đi. Pháp chủ yếu trộm xe máy hiệu Exciter rồi bán lại cho một số đối tượng chuyên thu mua xe có nguồn gốc bất hợp pháp với giá rẻ.

LỆ THỦY