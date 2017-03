Phá đường dây trộm tiền thẻ tín dụng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã đánh sập hai diễn đàn mạng là Vietexpert.info và bkvfamily.info quy tụ hàng ngàn thành viên là hacker câu kết với nhau chuyên trộm cắp, mua bán thông tin thẻ tín dụng, trộm tiền trong tài khoản ngân hàng.

Vào sáng 9-1, hàng loạt mũi trinh sát của Bộ Công an đã ra quân bắt khẩn cấp các nghi can tại các địa điểm ở quận 6, 12, Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp, huyện Nhà Bè (TP.HCM). Ngoài ra, các điểm khác tại Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh… Bộ Công an cũng bắt, khám xét khẩn cấp các nghi can trong đường dây. Bước đầu có chín người bị bắt và hai người bị triệu tập để làm rõ.

Cầm đầu đường dây là Huỳnh Phước Mẫn (lưu trú tại khách sạn PT, Phú Nhuận), là người sáng lập, điều hành, tổ chức diễn đàn Vietexpert.info. Khám xét nơi Mẫn ở, công an thu giữ một Macbook, hai iPhone 5, máy ảnh, nhiều thẻ tín dụng các ngân hàng Đông Á, Á Châu, Maritime Bank… Được biết Mẫn có hành vi đưa, mua bán trái phép thông tin tài khoản tín dụng, trộm cắp tiền trong tài khoản tín dụng của người nước ngoài. Mẫn khai hưởng lợi bất chính trên 800 triệu đồng.





Đỗ Hà Duy Thanh (thành viên diễn đàn bkvfamily.info) bị bắt giữ tại nhà ở quận Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: ÁI NHÂN

Kế đến là Vũ Việt Dũng (ngụ Hạ Long, Quảng Ninh), nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội. Từ năm 2009, Dũng tham gia trang diễn đàn UG (Thế giới ngầm). Các thành viên UG được cho là chuyên bàn bạc, lấy thông tin tài khoản tín dụng của người nước ngoài, sau đó giao dịch với nhau với giá từ vài trăm đến vài ngàn USD. Diễn đàn này có tên miền ở nước ngoài, tiền thân là trang VEFamlily.com đã bị công an đánh sập trước đó. Dũng bắt tay với Mẫn để lập ra diễn đàn Vietexpert.info. Dũng nhận nhiệm vụ quản trị phát triển thành viên tham gia gồm hàng trăm hacker rải khắp các tỉnh, thành.

Các thành viên thuộc diễn đàn của Mẫn và Dũng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Ngọc Hảo và Lê Vĩnh Anh Văn. Hai thành viên bị triệu tập gồm Đoàn Hải Nam (ngụ Hà Nội), Nguyễn Quang Nhựt (ngụ quận 12, TP.HCM).

Ngoài ra, Mẫn và Dũng còn mở rộng liên kết với một diễn đàn khác là bkvfamily.info với cùng thủ đoạn hoạt động tương tự.

Các thành viên thuộc diễn đàn này bị bắt khẩn cấp gồm: Phạm Thái Thành (ngụ Hà Nội), Lê Văn Hào Hoa (ngụ phường 14, quận Bình Thạnh ), Vương Quốc Nhã (ngụ quận 6), Phạm Trí Nhật Quang (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) và Đỗ Hà Duy Thanh (ngụ Thủ Đức).

Tang vật thu giữ gồm nhiều thẻ tín dụng ngân hàng, nhiều máy tính xịn, máy ảnh, nước hoa, đồ hiệu, điện thoại xịn… Bước đầu các đối tượng thừa nhận đã dùng tiền trộm trong tài khoản đặt mua hàng hóa đắt tiền để sử dụng và bán lại hưởng lợi. Thậm chí có người sắm cả ô tô BMW từ tiền trộm cắp thẻ tín dụng. 

Theo cơ quan điều tra, diễn đàn Vietexpert được coi là diễn đàn lớn nhất của “Thế giới ngầm”, chuyên chia sẻ kinh nghiệm tấn công các website; trộm cắp, mua bán thông tin thẻ tín dụng, cấu kết với nhau để trộm cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của người nước ngoài. Diễn đàn này hoạt động từ năm 2011 với hàng ngàn thành viên và gần 100.000 bài viết. Các thành viên muốn tham gia phải đóng phí và phải được sự giới thiệu từ thành viên uy tín của diễn đàn.

Thủ đoạn của các thành viên là xâm nhập, trộm thông tin về tài khoản tín dụng của người nước ngoài rồi đưa lên diễn đàn mua bán với nhau. Tiếp đó các đối tượng sử dụng thông tin tài khoản vào các trang web bảo mật thấp để đặt mua hàng, chuyển về Việt Nam sử dụng hoặc bán lại.

ÁI NHÂN