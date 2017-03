Phá giá bán dâm, gái “bán hoa” bị côn đồ đâm chết

Trung tá Phạm Văn Nho – Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Q.6 – cho biết: Hiện nay tình trạng mại dâm tại các tuyến đường giáp ranh khu vực Q.6 và Q.11 như Hồng Bàng, Phạm Đình Hổ, công viên Phú Lâm…đang là nỗi lo lớn. Trong đó có nhiều khách sạn không trực tiếp “kinh doanh” nhưng lại tham gia chứa chấp hoạt động này.. Đêm 30/4, rạng sáng ngày 1/5 vừa qua, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Q.6 đã phối hợp với công an 4 phường tiến hành kiểm tra hành chính đối với 7 khách sạn trên địa bàn. Qua đó phát hiện 16 trường hợp không đăng ký lưu trú; 9 trường hợp tàng trữ, sử dụng ma túy, hàng đá…