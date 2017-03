Phá hai đường dây mua bán ma túy

Lợi dụng địa hình phức tạp như nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ quanh co, dưới dốc cầu, ven sông rạch và đồng ruộng hoang vắng dễ bề quan sát, cảnh giới từ xa, bọn đầu nậu ma túy đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng CA trong suốt hơn ba tháng qua.



Các đối tượng mua bán ma túy và tang vật

Ngày 6-7-2011, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CAQ12 đã mai phục tại khu vực dốc cầu ngoại ô thuộc tổ 16, KP6, P.Thạnh Xuân, bắt quả tang vợ chồng Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1980) - Trần Lê Hoàng Dung (SN 1982, cùng ngụ Q.Gò Vấp) đang mang 30 tép ma túy đi bán. Khám xét chỗ ở của vợ chồng Sơn - Dung, CA thu giữ 450 tép ma túy, bảy xe gắn máy, hai ĐTDĐ và hơn 12 triệu đồng. Sơn và Dung khai nhận, trong thời gian qua, mạng lưới mua bán ma túy do chúng cầm đầu hoạt động không chỉ tại địa bàn quận 12 mà còn lan rộng đến hai quận Gò Vấp, Thủ Đức. Mỗi ngày, chúng phân phối gần 100 tép heroin (tương đương 10 gram ma túy), thu lợi khoảng vài triệu đồng...

Cùng ngày, CAQ12 đã bắt giữ Nguyễn Thanh Thuận (SN 1988, ngụ xã Trung An, Củ Chi) và Lê Hoàng Cang (SN 1987, ngụ xã Bình Mỹ, Củ Chi) về hành vi tàng trữ ma túy. Cả hai đã khai nhận, trước lúc bị bắt, chúng đi từ Củ Chi tìm xuống nhà riêng của Trần Khoánh (SN 1964, ngụ P.An Phú Đông, Q12) để mua ma túy.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Đội CSĐTTP về ma túy phối hợp với CAP An Phú Đông, Q12 đã bắt quả tang bốn con nghiện khác là Nguyễn Văn Bình (SN 1973), Nguyễn An Kiệt (SN 1980), Lê Quý Anh (SN 1976, cùng ngụ Q.Gò Vấp) và Phan Chơn Mỹ (SN 1981, ngụ P.Tăng Nhơn Phú, Q9) đang mua bán ma túy ngay tại nhà Trần Khoánh. Qua khám xét, CA thu giữ được ba cục ma túy nặng 1,6935 gram, 46 ống kim tiêm chưa qua sử dụng, bốn xe gắn máy và hơn 1,2 triệu đồng... Khoánh khai đã mua bán và tổ chức cho con nghiện sử dụng ma túy ngay tại nhà mình. Ngày 11-7-2011, Trần Khoánh đã bị CAQ12 khởi tố về hành vi “mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Được biết, từ đầu năm đến nay, CAQ12 đã điều tra khám phá 33 vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó đã xử lý hình sự 48 đối tượng, đưa đi cai nghiện 231 đối tượng con nghiện...



Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)