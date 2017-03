Phá hai đường dây số đề quy mô lớn

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 28-10, lực lượng trinh sát PC45 đã ập vào nhà của Lê Thị Hòa (ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), bắt quả tang Trần Thị Thu (ngụ cùng địa phương) đang giao nhận các tịch đề cho Hòa. Tang vật thu giữ trên người Thu gồm số tiền 2,4 triệu đồng, một tờ giấy tính tiền số đề. Trên người bà Hòa có hơn 500.000 đồng, ba phơi đề, một tịch đề. Khám xét nhà riêng của Hòa, PC45 lập biên bản tạm giữ hơn 11 triệu đồng, một cuốn sổ ghi có 27 trang tịch đề, hai tờ giấy tính tiền, 88 tờ tịch và 78 phơi đề. Ngoài ra, một nhóm trinh sát khác bắt quả tang chồng Hòa là Nguyễn Đức Tính đang nhận tịch đề từ con bạc thông qua điện thoại. Kiểm tra trên người Tính, công an đã thu giữ hơn 4,3 triệu đồng, bốn tờ tịch và chín phơi đề.

Cùng thời gian trên, PC45 tiếp tục phá đường dây số đề thứ hai do Huỳnh Thị Xuân (trú phường Mỹ An) cầm đầu. Tại nhà của Xuân, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Tây Nguyên đang chuyển tịch đề cho Xuân. Tang vật thu giữ gồm sáu tịch đề, hơn 1,3 triệu đồng tiền mặt. Khám xét nhà Xuân, cơ quan công an thu giữ 33 tờ tịch (trong đó số tiền tịch đề thể hiện trong ngày 28-10 là hơn 65 triệu đồng), một máy fax và 58 triệu đồng tiền mặt.

Liên quan đến hoạt động của hai đường dây này, cơ quan công an đã triệu tập 10 đối tượng được cho là “chân rết” của các đầu nậu để lấy lời khai.

LỆ THỦY