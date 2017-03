Phá hoại máy ATM, trộm hơn 800 triệu đồng

Ngày 22/10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM đang phối hợp với công an quận Tân Bình truy bắt băng nhóm chuyên phá hoại máy rút tiền tự động (ATM) để trộm tiền.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 21/10 băng trộm đã bịt khẩu trang kín mít đi vào máy ATM tại chi nhánh ngân hàng Đ. nằm trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình.



Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã dùng giấy báo dán cửa kính buồng máy ATM sau đó dùng bình gió đá cắt bung tấm nhả tiền tự động. Vào thời điểm trên ATM đang có 822 triệu đồng đã bị nhóm này cuỗm sạch.



Chưa dừng lại đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, nhóm này tiếp tục “ăn hàng” ở một ATM khác trên đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình với cách thức tương tự. Tuy nhiên do bảo vệ ngân hàng phát hiện kịp thời nên các đối tượng không thực hiện được hành vi.



Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình đã có mặt thu giữ một bình gas loại 13kg, một bình hàn gió đá và kìm bấm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, truy xét.





Theo Xuyên Phương (Bee)