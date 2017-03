Phá két bạc nhà người yêu, trộm 430 triệu đồng

Công an TP Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương điều tra, khám phá, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lê Việt Hà, 18 tuổi và Nguyễn Túy Quyết, 19 tuổi, đều ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa là thủ phạm chính trong vụ phá két bạc, trộm cắp 430 triệu đồng của nhà ông Nguyễn Văn Lượng ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Xương...

Ngày 15/1/2011, kẻ gian đã đột nhập vào gia đình ông Nguyễn Văn Lượng, 46 tuổi, ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phá két bạc, trộm cắp 430 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương tập trung điều tra truy tìm thủ phạm.

Lê Việt Hà và Nguyễn Túy Quyết

Sau 10 ngày điều tra, truy xét, ngày 27/1/2011, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của 2 đối tượng: Lê Việt Hà, 18 tuổi và Nguyễn Tuý Quyết, 19 tuổi, đều ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa - là thủ phạm chính gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Tại cơ quan Công an, hai tên khai nhận: Do thường xuyên chơi game trên mạng nên Lê Việt Hà đã làm quen và có quan hệ yêu đương với Nguyễn Hoài Thanh, 19 tuổi, ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Xương (là con gái ông Lượng). Thanh đã nhiều lần xin ông Lượng tiền để chung vốn với Hà mở một cửa hàng điện tử ở TP Thanh Hóa, nhưng ông Lượng không đồng ý. Do đó, Hà đã lên kế hoạch và rủ Thanh trộm cắp tiền trong két của gia đình ông Lượng.

Ngày 15/1/2011, biết bố mẹ sẽ đi đám cưới nên Thanh đã điện thoại báo trước cho Hà xuống nhà mình phá két bạc trộm cắp tiền. Hà đã chủ động đi mua búa và các công cụ phá két bạc rồi rủ thêm Lê Quốc Anh, 20 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Túy Quyết, đều là bạn chơi "game" của Hà cùng tham gia trộm cắp. Xuống nhà ông Lượng, Hà đã trực tiếp dùng búa phá két lấy đi số tiền 430 triệu đồng rồi đưa cho Quyết và Quốc Anh đem về xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa cất giấu. Sau đó, Hà đã rủ Thanh đến chỗ đám cưới mà vợ chồng ông Lượng đang ở đó, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, Hà đã về xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hoá lấy toàn bộ số tiền 430 triệu đồng, chia cho Quyết và Quốc Anh mỗi người 2 triệu đồng. Y đã đi mua một máy tính xách tay giá 24 triệu đồng và vào mạng Internet mua một tài khoản game với giá 17,5 triệu đồng để chơi game trên mạng. Ông con rể hờ không thể ngờ rằng lại bị lực lượng Công an nhanh chóng điều tra bắt giữ khi y đang say sưa cùng với Nguyễn Tuý Quyết làm các game thủ trên mạng Internet.

Hiện nay, Công an TP Thanh Hóa đã thu hồi được số tiền 380 triệu đồng trả lại gia đình bị hại và bàn giao cho Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng trong vụ án này.

Theo Thái Thanh (CAND)