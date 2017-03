Phá két sắt, trộm hơn 43 chỉ vàng và 3.000 USD

Sáng 24/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Cao My San (23 tuổi, trú ở thôn Diêm Trường, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, tối 1/9, San đã đột nhập vào nhà chị Hồ Thị Thoa, ở thôn Định Hải, xã Vinh An (Phú Vang), trộm 1 két sắt, đưa đến chỗ vắng người rồi dùng búa phá két lấy 43,5 chỉ vàng, 3.000 USD và 1.000 tiền đô Canada.

Sau đó, đối tượng vào TP Hồ Chí Minh bán số tài sản trộm cắp được 150 triệu đồng sử dụng tiêu xài.





Theo Lê Anh (CAND)