Phá "lò" hợp thức hóa xe gian

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 14 lốc máy xe mô tô, trên 50 sườn xe mô tô, nhiều phụ tùng khác đã bị tháo rời và một số máy móc, thiết bị chuyên dùng để đóng số sườn, số máy.

Hùng khai nhận, với những trang thiết bị có tại xưởng, Hùng đã “hợp thức hóa” hàng chục xe máy do các đối tượng trộm cắp mà có.

Ngoài ra, liên quan đến đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian, trước đó Công an TP Cà Mau đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai trong số 4 đối tượng bị khởi tố làm nghề bán kẹo kéo tại các quán nhậu và lợi dụng sơ hở để trộm xe.

