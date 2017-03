Phá lò rượu giả ở vựa ve chai

Nguyên khai số rượu trên do Hoàng Văn Quang thuê chở đi tiêu thụ. Ngay sau đó, nơi ở của Quang tại một vựa ve chai thuộc khu phố 8, phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) bị công an khám xét. Công an phát hiện nằm khuất phía sau vựa có lò pha chế, sản xuất rượu vodka men giả. Tại đây, cơ quan công an thu giữ gần 700 chai rượu vodka men thành phẩm (có dán tem chống hàng giả), hàng ngàn vỏ chai rượu vodka các loại, 600 nắp vỏ chai, băng keo in chữ vodka men, dụng cụ đóng nắp chai, dấu KCS,… Quang khai toàn bộ phụ liệu trên đều là giả.

Quang khai cùng Cấm Văn Lợi (người làm thuê cho Quang) đi thu mua vỏ chai vodka ở các tiệm phế liệu. Riêng nắp chai, bao bì và tem chống giả Quang mua của một người tên Hải (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Quang dùng nước pha với cồn rồi cho người đóng chai, bỏ vào thùng mang đi tiêu thụ ở Bình Dương, Long An, Đồng Nai… Mỗi ngày, lò của Quang sản xuất hàng trăm thùng rượu vodka giả.

Hoàng Văn Quang và lò xuất rượu giả núp bóng vựa ve chai. Ảnh: QA

Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Quang mở vựa ve chai vừa công khai thu mua vỏ chai rượu vodka các loại vừa lén làm rượu giả. Quang còn tự nghĩ ra một loại rượu “đích thực đàn ông” là tự in vào nhãn vodka Xmen rồi tung ra thị trường tiêu thụ với rượu vodka men.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Song, Trưởng Công an quận 12, đây là lò sản xuất rượu giả quy mô lớn, chuyên nghiệp. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an còn khám xét khẩn cấp thêm một địa điểm sản xuất rượu của Quang tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.

QUỲNH ANH