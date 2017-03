Phá một điểm sản xuất rượu ngoại dỏm

Tối 8-1, trinh sát Công an quận 12 đã kiểm tra xe gắn máy do Phạm Ngọc Ánh điều khiển và thu giữ một số chai rượu, nắp chai rượu ngoại… Tiếp đến, công an khám xét hai căn nhà và thu giữ 41 chai rượu ngoại dỏm mang nhãn hiệu Hennessy, Red Label, Black Label, Remy Martin XO...; 20 vỏ hộp rượu ngoại các loại, cùng nhiều hóa chất, công cụ phục vụ cho việc pha chế rượu.

Theo nhận định ban đầu của công an, đây là cơ sở chuyên sản xuất rượu ngoại dỏm mang tiêu thụ ở quán bar, vũ trường. Công an quận 12 đang tiếp tục điều tra.

H.TUYẾT