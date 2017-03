Phá một vụ bắt cóc tống tiền

KHÔNG GIAO TIỀN SẼ CHẶT TAY

Trước nguồn tin báo lúc nửa đêm và tính chất cực kỳ nghiêm trọng, thượng tá Nguyễn Việt The, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã lập tức triển khai xác minh. Làm việc với trinh sát, anh Hòa thừa nhận: vào khoảng tháng 8-2010, vợ chồng anh từ tỉnh Sóc Trăng lên TP. Hồ Chí Minh sinh sống bằng nghề làm bảng hiệu quảng cáo. Thời gian này, anh có tham gia cá độ bóng đá với Nguyễn Trung Kiên và thua Kiên 150 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ, Hòa dắt vợ bỏ trốn về thuê nhà trọ ở phường 3, TP. Vĩnh Long. Sau đó, Kiên và một số người đến đòi nợ và anh Hòa đã trả được 28 triệu đồng, còn nợ 122 triệu đồng. Thấy khó có khả năng trả tiếp, hai vợ chồng anh tiếp tục tìm cách lẩn trốn.

Các đối tượng bắt cóc đang bị tạm giam

Khoảng 17 giờ 30 ngày 21-2-2011, trong lúc đang chở vợ bằng xe Attila trên đường Mậu Thân, anh Hòa bị một nhóm thanh niên đeo khẩu trang đi trên hai môtô ép đầu xe vào lề. Anh Hòa vùng chạy thì các đối tượng trên cướp xe và chở vợ anh đi đâu không rõ. Sau đó, anh nhận được nhiều cú điện thoại buộc phải nộp số tiền 122 triệu đồng vào tài khoản số 0410101000... trước 15 giờ ngày 22-2-2011, nếu không anh sẽ nhận được cánh tay của vợ. Anh Hòa khẳng định đây chính là nhóm đòi nợ do Nguyễn Trung Kiên thực hiện, vì khi chặn xe một đối tượng chửi thề: “Đ.M., tiền mày thiếu anh Kiên tính sao?”.

Sau khi nghe báo cáo sự việc, đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo bằng mọi giá phải giải thoát chị Thúy (vợ anh Hòa), bảo đảm tuyệt đối an toàn, đồng thời sớm bắt giữ các đối tượng bắt cóc. Một tổ công tác do thượng tá Lê Văn Tâm cùng các trinh sát lập tức lên đường đi TP. Hồ Chí Minh, nơi nhóm bắt cóc đòi nợ đang giam giữ vợ anh Hòa. Tại TP. Hồ Chí Minh, tổ công tác đã được lãnh đạo đơn vị cùng các lực lượng của Công an TP nhiệt tình hỗ trợ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định địa điểm nơi nhóm bắt cóc đang giữ chị Thúy là quán cà phê Đ.T. nằm trên đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

GIẢI CỨU AN TOÀN

Kế hoạch bắt quả tang các đối tượng bắt cóc và giải thoát con tin an toàn đã được triển khai một cách tỉ mỉ, bảo đảm bí mật. Lúc 19 giờ 15 ngày 22-2-2011, trong lúc đang nhận tiền của anh Hòa tại quán cà phê Đ.T., lập tức Kiên và đồng bọn bị các trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) khai nhận: do anh Hòa bỏ trốn không đòi được nợ nên ngày 19-2-2011, tại một quán nhậu ở quận Bình Thạnh, Kiên đã tập hợp các đối tượng gồm Đặng Công Hoan (SN 1988, ngụ huyện Cư Mga, Đăk Lăk), Nguyễn Đình Dư (SN 1986, ngụ phường 16, quận Gò Vấp), Lê Thanh Tùng (SN 1990, ngụ huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Đức Huy (SN 1988, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) bàn kế hoạch đi Vĩnh Long tìm Hòa tiếp tục đòi nợ. Nếu Hòa không trả thì bắt đưa lên xe taxi chở về TP. Hồ Chí Minh để khống chế gia đình trả nợ.

Ngày 20-2-2011, bốn tên gồm Hoan, Dư, Tùng và Huy đi trên hai môtô đến Vĩnh Long thuê nhà trọ tại phường 3 ở để truy lùng Hòa. Đến 17 giờ 30 ngày 21-2-2011, cả nhóm phát hiện Hòa chở vợ chạy xe trên đường Mậu Thân (phường 3, TP. Vĩnh Long), liền lập tức đuổi theo chặn xe. Do anh Hòa chạy thoát nên chúng bắt vợ và lấy chiếc xe Attila của anh đưa về TP. Hồ Chí Minh giao cho Kiên và Nguyễn Thị Hoa Huệ (SN 1972, ngụ đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh). Tại đây, Kiên và Huệ đã khống chế buộc vợ anh Hòa phải viết giấy nợ có mượn Kiên số tiền 122 triệu đồng.

Vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương hoàn thành hồ sơ. Giám đốc công an tỉnh cũng đã quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong điều tra khám phá nhanh vụ án.



Theo BÁ DŨNG - LONG VĨNH (CATP)