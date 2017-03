Phá nhanh băng nhóm khủng bố gây sốc doanh nhân ở Sài Gòn

Hơn 40 người bao vây cưỡng đoạt tài sản gần tỉ đồng giữa ban ngày Ngày 10.3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, vẫn đang phối hợp Công an quận 2, TPHCM điều tra làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản giá trị gần một tỉ đồng. Vụ án nghiêm trọng này xảy ra ngay giữa ban ngày và số người tham gia uy hiếp cưỡng đoạt lên đến hơn 40 người. Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Mạnh Khanh (51 tuổi, Việt kiều) là Giám đốc Cty TNHH Chuẩn - Tinh - Khanh, có trụ sở tại số 6/39A đường 12, phường Bình An, quận 2 đến Công an quận 2 trình báo vụ án. Vào lúc 13h30 chiều 5.3, do mâu thuẫn trong làm ăn giữa ông Khanh và T.T.T.L (35 tuổi, ngụ quận 1, là giám đốc một Cty có trụ sở trên đường Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, quận 2), L cùng ông T.D (58 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), N.H.A (30 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) và 40 người khác kéo đến Cty của ông Khanh cưỡng đoạt nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ (trị giá khoảng 40.000USD) rồi vận chuyển về nhà ông T.D.