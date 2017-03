Phá nhanh vụ án giết người, cướp của ở Hà Nội

Đây là chiến công xuất sắc đầu xuân Quý Tỵ 2013 của Công an thành phố chỉ sau 9 ngày.

Theo cơ quan công an, từ tin trình báo ngày 2/2/2013 của ông Nguyễn Hữu Hoà, là chủ nhà trọ ở Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, về việc phát hiện mùi hôi thối bốc lên ở một phòng trọ của gia đình ông, trong khi cửa phòng trọ này vẫn đang khoá ngoài, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì đã có mặt tại hiện trường và xác định có người chết.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là Mai Xuân Nghi, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại xóm 4, An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Nạn nhân thuê trọ tại số 2, ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ, thuộc thôn Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội từ năm 2005 đến nay và làm nghề bán thuốc xương khớp qua mạng Internet.

Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, giữa nạn nhân và đối tượng gây án có mối quan hệ với nhau, nhiều khả năng là quan hệ đồng tính, cơ quan công an đã thành lập chuyên án và cử hàng trăm cán bộ chiến sĩ đi nhiều tỉnh để xác minh, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân.

Đến 22 giờ 30, tức ngày mồng 1 Tết Âm lịch, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huỵên Đồng Hỷ, Công an xã Tân Long-huyện Đồng Hỷ đã bắt giữ được đối tượng Bàn Phúc Trung, kẻ gây án, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Cộng Hòa, Đồng Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên và là đối tượng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang lẩn trốn trong rừng ở Thái Nguyên.

Tại cơ quan công an, kẻ giết người đã cúi đầu nhận tội và khai nhận, hắn quen anh Mai Xuân Nghị qua mạng, ngày 20/1/2013, Trung đến phòng trọ của Nghị để bán dâm. Trong quá trình mua bán dâm đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên.

Trung đã dùng dao nhọn đâm anh Nghị làm anh tử vong, sau đó, hắn cướp đi hai chiếc điện thoại di động và một chiếc dây chuyền bạc của anh Nghị rồi bỏ trốn về Thái Nguyên. Số tài sản lấy được Trung đã đem bán lấy tiền tiêu xài hết.

Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN)