Phá nhanh vụ bắt cóc, đòi 1 tỉ đồng tiền chuộc

Theo Đại tá Tấn, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ năm nghi can gồm: Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Phú Hải, Thái Long Hồ, Trương Hữu Hưng và Nguyễn Trần Thắng.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, trưa 22-4, cháu Duy được cậu là ông Nguyễn Văn Khanh chở từ nhà đến trường học. Bất ngờ một xe ô tô bảy chỗ chặn ngang đầu xe ông Khanh, hai thanh niên bịt mặt lao xuống hành hung ông Khanh. Cả hai cướp ĐTDĐ của ông Khanh rồi bắt cóc Duy đưa lên xe ô tô tẩu thoát. Chiều 22-4, các đối tượng bắt cóc liên tục gọi điện thoại, nhắn tin cho chị Thúy (mẹ của Duy) yêu cầu đưa 1 tỉ đồng chuộc con. Sau nhiều lần “kỳ kèo”, các đối tượng chốt giá 500 triệu đồng.

Đúng 11 giờ ngày 23-4, Công an TP Cần Thơ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự phía Nam (C45B) và Công an TP.HCM ập vào khách sạn Thành Đạt 2 (quận Bình Tân, TP.HCM) bắt các nghi can và giải cứu an toàn bé Duy.

 Liên quan đến vụ bắt người trái phép, cưỡng đoạt 300.000 USD, cơ quan điều tra Công an TP.HCM vừa ra thông báo truy tìm hai nghi can Shim Sung Bo và Bong Byung Gon (cùng quốc tịch Hàn Quốc).

Nạn nhân trong vụ này là ông Kim Hueng Sik. Theo ông Sik trình bày, ngày 14-3-2014, ông có ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng Ngôi sao giải trí (quận 1) cho Shim Sung Bo với giá 150.000 USD. Sau khi tiếp nhận kinh doanh nhà hàng, bất ngờ Bo đòi trả lại và buộc ông Sik phải bồi thường 300.000 USD. Sáng 26-3, Bo cùng hai người khác đến nhà hành hung ông Sik rồi khống chế đưa ông Sik đến nhà hàng. Bo yêu cầu hai quản lý nhà hàng cùng với Bong Byung Gon thay phiên đánh đập ông Sik. Hoảng sợ, ông Sik phải ký vào giấy thỏa thuận do Bo soạn sẵn cam kết sớm đưa 300.000 USD.

Rạng sáng 27-3, ông Sik xin cho về nhà tại quận 4 vì kiệt sức. Bo đồng ý và cùng Nam Kuong Soon theo về canh giữ ông Sik. Lợi dụng sơ hở, ông Sik đã nhắn tin cầu cứu người quen và người này đã đến PC45 trình báo.

GIA TUỆ - HOÀNG TUYẾT