Phá nhanh vụ bắt cóc trẻ em tống tiền

Đồng thời, Công an quận Tân Bình đã giải cứu an toàn bé NTBS (ba tuổi) đang bị Loan giam lỏng tại một khách sạn trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân, TP.HCM).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 1-10, chị NTTH (mẹ ruột của bé NTBS, ngụ phường 2, quận Tân Bình) đến công an phường trình báo người giúp việc cho gia đình là Loan đã đưa bé S. đi đâu không rõ. Bình thường Loan chỉ đưa bé S. đi chơi quanh quẩn ở xóm rồi quay về nhà trong khoảng 30 phút.

Ngay sau khi gia đình trình báo, Loan gọi điện thoại cho chị H. thông báo đang ở cùng bé S. tại một căn nhà ở quận Bình Tân nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể. Đồng thời Loan yêu cầu chị H. phải cầm giúp cuốn sổ bảo hiểm của Loan với giá 80 triệu đồng rồi chuyển số tiền này cho Loan chữa bệnh, trả nợ thì bé S. mới được thả về nhà. Nghe vậy, chị H. cố gắng bình tĩnh đề nghị Loan giao trả con gái rồi sẽ đưa tiền nhưng Loan không đồng ý.

Bé S. vừa được Công an quận Tân Bình giải cứu, giao trả lại cho chị H. Ảnh: CTV

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Tân Bình đã vào cuộc truy tìm bé S. Qua rà soát thông tin và bằng biện pháp nghiệp vụ, công an nắm được Loan đang cùng bé S. ở tại khách sạn Thiên Hoa (195 Tên Lửa, quận Bình Tân). Khoảng 9 giờ 50 sáng 2-10, cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ập vào phòng 103 khách sạn Thiên Hoa để giải cứu bé S. Tại đây, trinh sát phát hiện Loan cùng một người bạn tên ĐTT đang giữ bé S. trong phòng này. Công an đã đưa bé S. về với gia đình an toàn, đồng thời áp giải Loan về trụ sở làm rõ. Riêng người bạn của Loan do không biết việc Loan bắt cóc trẻ em nên được cho về.

Tại cơ quan điều tra, Loan khai do bị bệnh hiểm nghèo nên cần tiền chữa bệnh và để trả nợ. Loan từng hỏi mượn tiền nhưng chị H. chưa cho mượn nên Loan mới ra tay bắt cóc bé S. để tống tiền chủ nhà.

Trao đổi với phóng viên, chị H. cho biết có thuê hai người giúp việc, trong đó Loan chăm bé S. Trước đây Loan từng là công nhân của Công ty Pouyen, do lớn tuổi, sức khỏe kém nên nghỉ việc. “Loan rất yêu thương bé S., có lẽ túng tiền nên nghĩ quẩn, mới làm liều như vậy” - chị H. nhận xét.

