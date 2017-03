Phá nhanh vụ con cướp tài sản của mẹ

Ngày 6-9, Công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ các nghi can Nguyễn Ngọc Phương Lam, Lại Trần Thanh Thúy và Phan Nhựt Hòa để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 0 giờ ngày 27-8, bà Nguyễn Thị Phương Anh (ngụ khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) nhận được điện thoại của Hòa đề nghị mở cửa để nói chuyện có liên quan đến Nguyễn Ngọc Phương Lam (con gái bà Anh). Thấy bất thường, bà Anh từ chối và gọi điện thoại báo bảo vệ dân phố.

Lực lượng bảo vệ phối hợp cùng công an phường Phước Long B xuống kiểm tra. Khi đến trước cổng biệt thự của bà Anh thì phát hiện có ba thanh niên tụ tập với dấu hiệu khả nghi. Thấy công an xuất hiện, hai người (Thúy, Hòa) bỏ chạy, còn Lam bị công an đưa về trụ sở làm rõ. Sau khi xác định Lam mới 16 tuổi và là con gái của bà Anh nên công an phường đã đưa Lam về giao cho gia đình.

Từ trái qua: Lam, Thúy và Hòa.

​Đến 5 giờ sáng cùng ngày, khi đang nằm ngủ trong phòng thì bà Phương Anh nghe tiếng Lam gọi cửa nên ra mở cửa. Bất ngờ bà bị Lam xông đến ôm chặt đẩy vào phòng. Tiếp theo đó hai bạn của Lam là Thúy và Hòa lao đến cùng giữ chân tay bà Anh để Lam lấy băng keo giấu sẵn trong người ra quấn trói chân tay mẹ và bịt miệng không cho mẹ kêu cứu.

Sau khi khống chế bà Anh, Lam cùng hai đồng phạm lục soát cướp nhiều tài sản gồm: hai ĐTDĐ (iPhone 5S và Samsung), máy iPad4, máy quay phim hiệu Sony, xe máy, 2,5 triệu đồng, 800 USD và một thẻ ATM của Ngân hàng Agribank, tổng giá trị tài sản bị cướp gần 65 triệu đồng… rồi cả bọn tẩu thoát.

Hơn nửa giờ sau, bà Anh được đứa em kế của Lam mở trói và bà tức tốc đến công an phường trình báo vụ cướp.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an quận 9 đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH nhanh chóng lên kế hoạch phá án, truy bắt các nghi can.

Sau gần 10 ngày tìm kiếm, chiều 5-9, trinh sát nắm được nguồn tin có một thanh niên xuất hiện tại địa bàn huyện Bình Chánh có đặc điểm nhận dạng gần giống với nghi can liên quan trong vụ án. Lập tức trinh sát về Bình Chánh xác minh, tiếp cận và bắt giữ được Phan Nhựt Hòa. Từ lời khai của Hòa về nơi ẩn náu của đồng phạm, rạng sáng 6-9, hàng chục trinh sát hình sự Công an quận 9 ập vào căn phòng trọ nằm sâu trong rừng cao su thuộc địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bắt giữ Lam và Thúy.

Bước đầu ba “cướp nhí” khai nhận quen biết nhau qua mạng Internet, Thúy và Lam bỏ học, trốn nhà sống dạt tại các tiệm Net. Để có tiền tiêu xài, Lam rủ Thúy và Hòa về nhà lấy trộm tài sản của mẹ nhưng bị bảo vệ phát hiện nên hai đồng phạm bỏ chạy, riêng Lam bị tạm giữ. Khi được công an chở về bàn giao cho gia đình, Lam tiếp tục gọi điện thoại cho Thúy và Hòa quay trở lại rồi leo tường rào vào nhà khống chế, bịt miệng, trói tay chân mẹ để cướp tài sản.

Số tiền từ tài sản cướp được cả ba chia nhau rồi đón xe về Bến Tre ghé nhà một người bạn chơi. Vài ngày sau, cả ba quay trở lại TP.HCM thuê phòng trọ. Tại đây, sợ bị phát hiện nên Thúy và Lam chuyển điểm thuê trọ lên Bình Dương ở vùng hẻo lánh nhưng vẫn bị công an phát hiện, truy bắt.

AN DANH