Phá nhanh vụ trộm gần 50 triệu đồng

Vào khoảng 12h ngày 14/5, ông Đỗ Văn Dương, 52 tuổi, ngụ ấp An Thọ, xã An Cơ, huyện Châu Thành đi làm rẫy về phát hiện các tủ trong nhà bị xáo trộn, nghi có kẻ trộm đột nhập, ông Dương kiểm tra lại tài sản trong tủ thì phát hiện bị mất 46 triệu 350 ngàn đồng, 4 chỉ vàng 24k và 18k. Ông Dương báo tin cho Công an xã An Cơ và Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh).

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã An Cơ đến ngay hịên trường để điều tra làm rõ. Qua điều tra xác minh, nhân dân cung cấp thông tin vào khoảng 6h sáng cùng ngày bà con trong khu vực ấp An Thọ nhìn thấy một phụ nữ độ tuổi từ 25 đến 30, nước da ngăm đen đi xe cúp chạy lòng vòng quanh khu vực nhà ông Dương nhiều lần...

Sau 5 giờ điều tra truy xét, vào lúc 17h cùng ngày Công an huyện Châu Thành ra lệnh bắt khẩn cấp kẻ đột nhập vào nhà ông Dương là Đỗ Thị Hồng Vân, 29 tuổi, ngụ ấp Sa Nghe, xã An Cơ. Tuy nhiên, khi làm việc Vân không thừa nhận hành vi đột nhập vào nhà ông Dương.

Sau nhiều giờ đấu tranh thuyết phục, đến 21h Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vân khai, sáng 14/5 khi đi ngang nhà ông Dương, Vân nhìn thấy trong nhà không có người, (vì vợ chồng ông đi làm còn ba người con đi học), Vân liền dựng xe bên hông nhà và đi vào cửa sau, thấy cửa sắt có 2 lỗ vừa bàn tay nên Vân thò tay vào bên trong mở chốt cửa lẻn vào bên trong và cạy tủ lấy tài sản của ông Dương mang về giấu trong tủ đựng quần áo của Vân.

Khám xét tại nhà Vân Công an thu lại được 34 triệu 500 ngàn đồng. Vụ việc đang được Công an Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Sông Ninh (CAND)