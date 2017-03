Phá nhóm cướp giật nghiện ma túy

Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Thanh Tùng (còn gọi là Tùng “chùa”, 25 tuổi, quê Quảng Ngãi), Vũ Điền Minh Tú (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Sỹ Hiệp (tự Hiệp “gà”, 24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Bùi Văn Quang (21 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét thêm Cu Lanh (chưa xác định lai lịch) và Bùi Văn Khoa (27 tuổi, ngụ quận 12) là hai người chuyên tiêu thụ tài sản cho băng cướp này.

Cơ quan điều tra cho biết thời gian gần đây ở địa phương liên tục xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường, nghi do một băng nhóm thực hiện. Trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện đã xác minh, tổ chức tuần tra liên tục trên nhiều tuyến đường trọng điểm như Quách Điêu, hương lộ 80… Trong thời gian ngắn, trinh sát xác định được đối tượng cầm đầu băng cướp táo tợn này do Huỳnh Thanh Tùng (Tùng “chùa”) cầm đầu. Sở dĩ băng nhóm của Tùng “chùa” liên tục gây án táo tợn là do bản thân Tùng nghiện heroin nặng (đàn em của Tùng là Tú, Hiệp, Quang cũng là những con nghiện heroin và hàng đá) nên để có tiền chích hút, nhóm đã đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Các đối tượng tại cơ quan công an và tang vật thu giữ của băng cướp giật. Ảnh: CA

Khoảng 6 giờ sáng 29-8, Tùng “chùa” và Tú bàn bạc nếu đi đường thấy người nào có đeo túi xách thì sẽ ra tay giật lấy. Sau đó cả hai đi đến chợ Vĩnh Lộc A, thấy một đôi nam nữ chở nhau có đeo giỏ xách (bên trong có đựng laptop) nên áp sát rồi ra tay...

Trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phát hiện, âm thầm bám theo đến tận phòng trọ của nhóm Tùng tại ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A. Ngoài Tùng và Tú, tại phòng trọ, các trinh sát đã bắt giữ Hiệp (Hiệp “gà”). Khám xét trong người của Hiệp, công an thu giữ bốn tép heroin. Đồng thời, công an còn tiến hành đưa hai người khác có mặt ở phòng trọ của nhóm cướp về trụ sở làm việc.

Sau khi bị bắt, Tùng, Tú và Hiệp khai thêm một đồng bọn là Quang. Ngay sau đó Quang bị bắt nóng khi đang ở phường 15, quận Tân Bình.

Hiện cơ quan điều tra kêu gọi Khoa, Cu Lanh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Đồng thời, Công an huyện Bình Chánh cũng kêu gọi ai là nạn nhân của băng cướp giật này thì sớm liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài vụ cướp giật bị bắt quả tang nói trên, băng nhóm này còn khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ giật tài sản người đi đường tại địa bàn huyện Bình Chánh. Mới đây vào đêm 22-8, Tùng, Hiệp và Cu Lanh giật chiếc giỏ xách bên trong có một máy tính xách tay của anh Trần Lê H. tại khu vực ấp 6, xã Lê Minh Xuân. Trước đó một ngày, trưa 21-8, Tùng, Hiệp và Quang cũng đã giật túi xách bên trong có hai ĐTDĐ của chị Lưu Phương Th. tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A. Bước đầu, băng nhóm này khai nhận sau khi giật được tài sản đã bán lại cho Khoa, Cu Lanh...

TUYẾT KHUÊ