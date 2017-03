Phá nhóm làm giả chứng thư bảo lãnh

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ngày 23-12 đã khởi tố 8 bị can làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, tháng 8-2010, Nguyễn Minh Tuấn (nguyên tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Lộc Bình Phú) nhờ Nguyễn Thanh Tú (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai) làm giúp chứng thư bảo lãnh để thực hiện hợp đồng mua bán sắt thép với Công ty CP C&T. Tú đã nhờ Trương Công Dũng (SN 1966, nhân viên phòng chuyển tiền của một ngân hàng) làm bảo lãnh cho C&T. Dũng đã lợi dụng sơ hở của ngân hàng này để lấy con dấu đóng vào chứng thư bảo lãnh giả trị giá 15 tỉ đồng do Tú đưa và nhận thù lao 225 triệu đồng. Tuấn còn nhờ Lê Thanh Phong (trưởng Phòng Giao dịch Tân Bình, Chi nhánh Bạch Đằng - Ngân hàng TMCP Gia Định) làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng TMCP Gia Định trị giá 18 tỉ đồng để mua sắt thép của Công ty Ngôi Sao Lam Sơn. Với thủ đoạn này, Tuấn đã chiếm đoạt trên 14 tỉ đồng của Ngôi Sao Lam Sơn. Tuy nhiên, hợp đồng với Công ty C&T không thực hiện được do chứng thư bị phát hiện là giả. Theo N.Quyết (NLĐ)