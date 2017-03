Phá nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Ngày 5-3, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ba nghi can Trịnh Văn Hiệp, Dương Thế Sơn (cùng trú tại Bảo Lâm, Bảo Lộc) và Nguyễn Văn Linh (trú tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó qua điều tra, Công an TP Bảo Lộc đã xác định Hiệp, Sơn và Linh là nhóm nghi can chuyên trộm cắp xe máy tại địa bàn TP Bảo Lộc sau đó đưa đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương tiêu thụ. Ngay sau khi bị bắt, Hiệp, Sơn và Linh thừa nhận đã gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy. Công an TP Bảo Lộc đã thu hồi được bốn xe máy là tang vật trong các vụ trộm và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.





Xe máy trộm cắp được công an thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 4-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Tô Sỹ Chính (37 tuổi, ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa), kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Theo cơ quan công an, đêm 3-3, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hoằng Lý (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), tổ tuần tra vũ trang thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một thanh niên đang điều khiển xe máy mang biển số 36B-171.34 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, nghi can khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe máy trên tại một nhà dân ven đường.

Cũng theo cơ quan công an, Tô Sỹ Chính là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có tiền án tiền sự, vừa được ra tù rồi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy như đã nêu khiến người dân hoang mang.