Phá ổ bạc của các “con bạc” bốc xếp

Phòng đã tạm giữ 11 người cùng tang vật gồm 16 triệu đồng, tám điện thoại di dộng và ba thùng các tông chứa hơn một trăm bộ bài.

Sòng bạc này do Nguyễn Văn Thạch (51 tuổi) tổ chức. Thạch hiện là tổ trưởng tổ bốc xếp cá biển tại chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Các con bạc là nhân viên HTX Bốc xếp thủy hải sản Tân Tiến, trong số đó có Bùi Văn Long (55 tuổi, phó chủ nhiệm HTX), Nguyễn Văn Hiền (45 tuổi, tổ phó), Bùi Văn Duyên (ca phó).

Căn nhà 138A Rạch Cát do ban chủ nhiệm HTX Tân Tiến thuê làm văn phòng để giao dịch với khách hàng chợ Bình Điền, Thạch đã thuê lại một nửa làm chỗ đánh bạc.

Theo lời khai ban đầu của Thạch, sòng bạc hoạt động từ giữa năm 2007, chủ yếu đánh xập xám, bình quân một đêm số tiền sát phạt hơn 10 triệu đồng, Thạch lấy tiền xâu 200.000 đồng/đêm. Vợ chồng Thạch còn cho con bạc vay tiền để sát phạt.

Khi khám xét tại đây, công an thu giữ thêm sáu máy đánh bạc. Thạch khai số máy này do một người ở quận 5 “hùn hạp” với Thạch, mỗi đêm có hàng trăm lượt nhân viên bốc xếp vào đây “giải trí”, số tiền thu được từ máy đánh bạc Thạch hưởng 50%. Vụ việc đã được chuyển giao sang Công an quận 8 để điều tra mở rộng.