Phá ổ bạc Hải "sếu” thu nửa tỷ đồng

Từ vụ chém chết chủ sới bạc ở TP Hà Tĩnh

Thời gian gần đây trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, các băng nhóm đánh bạc chuyên nghiệp sát phạt nhau có chiều hướng gia tăng, gây nhức nhối trong dư luận xã hội. Để tranh giành địa bàn hoạt động và phạm vi ảnh hưởng, một số chủ sới bạc đã hành xử với nhau theo kiểu giang hồ.

Đỉnh điểm là vụ chủ sới bạc Đông Cường (em Thành Cường) ở TP Hà Tĩnh đã thuê một nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Mạnh (Mạnh Phương) ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh cầm đầu vào chém chủ sới bạc Võ Văn Hợi (Hợi Trang) chết ngay tại chỗ… Chuyên án này đã và đang được Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An phối hợp điều tra làm rõ.

Cùng thời gian trên, Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an tỉnh Nghệ An liên tục nhận được thông tin về hoạt động tổ chức đánh bạc ở vùng giáp ranh Nghệ An và Hà Tĩnh của một số đối tượng thuộc dạng "cộm cán" trong làng cờ bạc ở TP Vinh. Tất cả các thông tin trên đã được các mũi trinh sát thâm nhập địa bàn tiến hành xác minh đầy đủ. Thực tế chứng minh, các băng nhóm đánh bạc đang ngấm ngầm hoạt động, lôi kéo con bạc dưới nhiều hình thức, Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm hình sự đã báo cáo về Ban Giám đốc Công an tỉnh lập án đấu tranh.



Một số đối tượng trong vụ án.

…Đến vụ đánh bạc rúng động một vùng quê

Căn cứ thông tin từ các mũi trinh sát báo về, cùng với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã có đủ cơ sở nhận định băng nhóm đánh bạc chuyên nghiệp do Đinh Quang Hải, thường gọi là Hải "sếu", 41 tuổi, trú ở khối 1, phường Cửa Nam, TP Vinh cầm đầu đang tìm địa điểm hoạt động. Và địa điểm mà băng nhóm đánh bạc chuyên nghiệp này chọn thuê là một trang trại ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. Xác định đây là băng nhóm đánh bạc chuyên nghiệp nhiều mưu mô thủ đoạn nhằm đối phó với cơ quan Công an, nên Trưởng ban chuyên án - Đại tá Nguyễn Viết Hòa đã quán triệt cho lực lượng tham gia phương châm phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ và thu đầy đủ tang chứng buộc tội.

Sáng 17/7, tổ công tác do Trung tá Phan Đăng Hồng, Đội phó Đội 5, Phòng CSĐT hình sự dẫn đầu đã lên đường làm nhiệm vụ. Theo sự phân công, các mũi trinh sát đã án ngữ ở tất cả những địa điểm mà các con bạc xuất hiện và theo dõi mọi di biến động tiếp theo. Đến 16h, các trinh sát phát hiện Hải đi đến đường Hồng Bàng tìm và thuê 2 xe ôtô 12 và 24 chỗ ngồi, đón các con bạc tại quán cà phê "Giáng xưa" gần đại lộ Lênin rồi đi theo QL46. Khoảng 18h, 2 xe ôtô dừng bánh ở ngã tư đường Nguyễn Sinh Cung (thị xã Cửa Lò) tại đây, 1 ôtô khác chở con bạc xuất hiện. Trước đó Hải "sếu" đã bàn bạc dẫn đường về địa điểm đánh bạc.

Đến nơi bọn chúng đã được đàn em Hải "sếu” chuẩn bị tiến hành sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Khi đối tượng cầm 4 con xúc xắc và đối tượng "cầm cái" hành sự và các con bạc bắt đầu đặt cửa từ 1.000.000đ đến 50.000.000đ, các mũi trinh sát bất ngờ ập vào. Các anh đã bắt gọn 4 đối tượng cùng với tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm 152.400.000đ. Mở rộng hiện trường thu tiếp 344.210.000đ, cùng toàn bộ phương tiện dùng để đánh bạc và 3 xe ôtô chở con bạc.

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố 22 bị can gồm Đinh Quang Hải (Hải "sếu") - đối tượng cầm đầu và Ngô Xuân Duy, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Tài Cường bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc"; Nguyễn Bá Tú, Bùi Thị Hưng Thủy, Kiều Công Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Võ Thị Hương, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hải Sáng, Âu Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Giang, Hoàng Thị Bình, Trần Đình Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Đăng Hùng, Lê Thị Hải, Trần Xuân Hải, Nguyễn Phúc Dần, Đinh Xuân Chiến về tội "đánh bạc" và chủ trang trại bị khởi tố về tội "gá bạc".



Theo Thành Trung (CAND)