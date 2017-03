Phá ổ bạc tại quán cà phê

Trước đó, đêm 4-9, PC45 công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền bắt quả tang sòng bạc tại khu vực phía sau quán cà phê Rạng Đông (tỉnh lộ 44A, huyện Long Điền). Công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền 32 triệu đồng, ba bộ bài cùng một số dụng cụ khác và đưa trên 30 con bạc về trụ sở PC45 để khai thác điều tra.

Qua khai thác, chiếu bạc trên do Đặng Xuân Hảo (tên thường gọi là Bảy Xị, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đứng ra tổ chức. Hảo thuê năm đàn em canh xới, xóc đĩa và liên hệ với những người đánh bạc để báo địa điểm đánh bạc hằng ngày. Hảo là người trực tiếp có mặt để thu tiền xâu, điều hành chiếu bạc.

Khi công an ập vào, lợi dụng địa hình cây cối rậm rạp Hảo đã bỏ trốn. Hiện PC45 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TRÙNG KHÁNH