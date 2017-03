Phá ổ ma túy của “bà trùm” 80 tuổi

Chặt đứt đường dây ma túy từ Bắc vào Nam

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM vừa cất lưới, bắt giữ nhiều nghi can trong một đường dây ma túy cực lớn chuyển “hàng” từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM tiêu thụ. Hiện Phòng PC47 đã bắt giữ sáu nghi can gồm: Đặng Thúy Nguyệt (quê Nam Định), Bùi Thị Hiền (ngụ quận 12), Lê Thị Thu Trang, Trần Hoàng Ngọc (chồng của Trang), Trần Thị Ngọc Thủy (ngụ quận 8) và Vũ Trọng Hiển (ngụ quận 1). Liên quan đường dây này, trước đó công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Miết (80 tuổi, ngụ quận 10) và Ngô Văn Thanh.

Theo hồ sơ, đêm 26-6, tại đường Cao Thắng nối dài (phường 12, quận 10) trinh sát PC47 phục kích bắt quả tang bà Miết đang nhận 10 bánh heroin do Thanh mang đến giao tận nhà. Tang vật công an thu giữ tại nhà bà Miết gồm 12 bánh heron (hơn 4 kg), 92.000 USD và một máy say sinh tố dùng để… trộn ma túy. Quá trình điều tra, bà Miết khai nhận lấy nguồn hàng từ ngoài Bắc của một người tên Dũng và Thanh là tay chân của Dũng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện “đại lý cấp dưới” của bà Miết là Trần Thị Ngọc Thủy. Khi bà Miết bị bắt, Thủy đang “khát hàng” nên cùng các đại lý chuyển sang mua hàng của Lê Thanh Triều (hiện đang bỏ trốn) để bán lại kiếm lời.

Nguyễn Thị Miết cầm đầu đường dây ma túy và tang vật. Trần Thị Nguyên. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Rạng sáng 1-8, vợ chồng Trang - Ngọc đặt mua hai bánh heroin nên Triều điều đàn em là Vũ Trọng Hiển mang hàng đến giao vợ chồng Trang ở Bến Vân Đồn, quận 4. Khi hai bên đang giao dịch thì bị trinh sát PC47 ập đến tóm gọn. Tiếp tục truy xét, ban chuyên án đã bắt giữ hàng loạt đại lý thứ cấp của đường dây này.

Bắt tội phạm lòi ra ma túy

Trung tá Nguyễn Lê Hùng - đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Trần Thị Nguyên (ngụ quận 4, có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy), Ngụy Quốc Huê (ngụ quận Tân Phú) và Trần Quốc Khanh (ngụ quận 10, có tiền án tội gây rối trật tự công cộng) cùng tang vật cho Công an quận 5 mở rộng điều tra.

Chiều 13-8, trinh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra tại địa bàn quận 5 thì phát hiện Huê điều khiển xe máy chở Khanh có dấu hiệu nghi vấn nên đeo bám theo. Tại đường Lê Hồng Phong, khi Nguyên vừa giao một bịch nhỏ cho Huê, Khanh và nhận lại 500.000 đồng thì bị trinh sát ập đến bắt giữ. Kiểm tra trong người Nguyên, trinh sát còn thu giữ thêm 61 cục heroin, bảy gói bột trắng (nghi là ma túy) và số tiền hơn 40 triệu đồng.

Bước đầu Nguyên khai nhận là đầu mối chuyên cung ứng ma túy cho các con nghiện là thành phần phạm pháp hình sự trên địa bàn TP.HCM. Khi con nghiện cần hàng thì gọi điện thoại cho Nguyên và bà trùm này hẹn địa điểm giao hàng, nhận tiền. Hiện Công an quận 10 đang mở rộng điều tra, làm rõ về đường dây ma túy này.

Theo Trung tá Hùng, gần đây hầu hết nghi can phạm pháp hình sự đều là con nghiện, do đó qua công tác nghiệp vụ đấu tranh với các thành phần trộm, cướp, cướp giật… thì lực lượng trinh sát tăng cường theo dõi, đeo bám, bắt giữ luôn các nghi can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

TUYẾT KHUÊ