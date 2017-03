Phá ổ ma túy của giang hồ cộm cán

Trong đó Nguyên là tay giang hồ “cộm cán” từng có tiền án về tội cướp tài sản, vừa đi cai nghiện ma túy trở về.

Theo điều tra, vào đầu tháng 6-2013, Nguyên và Phúc đến thuê phòng trọ tại tổ 13 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) để làm nơi giao dịch và cất chứa ma túy. Qua một thời gian, sợ bị lộ nên Nguyên chuyển vào trú tại một con hẻm nhỏ tại phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để tiếp tục hoạt động. Sáng 22-7, nắm được thông tin Nguyên sắp đi “giao dịch” tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), ban chuyên án quyết định “cất vó”.

Lê Văn Nguyên và tang vật vụ án. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Nguyên điều khiển xe máy đến giao hàng cho một con nghiện thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Bị phát hiện, Nguyên rút dao chống trả quyết liệt nhưng trinh sát kịp thời khóa tay, tước hung khí. Nguyên đã dùng miệng cắn vào tay một trinh sát nhưng không thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ 150 g hàng đá, sáu gói nhựa trắng nghi là ma túy và 17 triệu đồng.

Cùng thời gian trên, một tổ trinh sát ập vào khu nhà trọ nơi vợ chồng Phúc và Nguyên trú ngụ. Thấy công an ập vào, Phúc cầm một gói ma túy ném vào bồn cầu, định xả nước phi tang nhưng bị trinh sát chặn lại. Khám xét phòng trọ của Phúc, công an thu giữ một gói heroin, hai gói hàng đá, cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy như ống hút, hộp quẹt, đèn khò. Ngoài ra, công an còn phát nhiện hai con nghiện đang “phê” thuốc tại đây.

Hiện Công an quận Liên Chiểu đang điều tra, mở rộng chuyên án.

LỆ THỦY