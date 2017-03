Phá ổ ma túy liên tỉnh xài “hàng nóng”

Từ cuối năm 2013, trên địa bàn TP Đà Nẵng hình thành một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc đưa về tiêu thụ. Qua xác minh, vào tháng 1-2014, Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để triệt phá đường dây này. Theo các trinh sát nhận định, các đối tượng cầm đầu đường dây có tàng trữ, sử dụng vũ khí để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Bắt ma túy thu được súng

Đêm 25-4, ban chuyên án cử hai tổ trinh sát đồng loạt tấn công, phá án. Tại một căn nhà trên đường Hoàng Diệu (quận Hải Châu), lực lượng công an tiến hành bắt giữ Phạm Ngọc Minh (trú thị trấn Đông Triều, Quảng Ninh) là “ông trùm”, cầm đầu đường dây. Tang vật thu giữ gồm một gói ma túy đá, một khẩu súng ngắn, hai con dao, một máy nghe lén, một két sắt, 300 USD, 3,8 triệu đồng cùng một số dụng cụ để phân chia mua bán, sử dụng ma túy… Cùng thời điểm trên, một tổ trinh sát khác đã ập vào phòng 204 khách sạn Lan Phương 2 (quận Hải Châu) bắt giữ Nguyễn Văn Hường (cùng ngụ Đông Triều, Quảng Ninh). Tang vật thu giữ gồm sáu gói ma túy đá (tổng trọng lượng hơn 500 g). Mở rộng chuyên án, ngày 26-4, công an ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đăng Anh Thi (sinh viên Trường CĐ Phương Đông, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.





Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Đăng Anh Thi, Nguyễn Văn Hường và tang vật ma túy đá do bộ đội biên phòng thu giữ. Ảnh: LT

Theo điều tra ban đầu, Minh trực tiếp ra Nghệ An để liên hệ mua ma túy, sau đó giao cho Thi vận chuyển về Đà Nẵng. Số hàng này được giao lại cho Hường để cung cấp cho các “đại lý” bán lẻ trên địa bàn thành phố. Cơ quan công an nhận định đây là chuyên án có tổng trọng lượng ma túy thu giữ lớn, toàn bộ nghi can cầm đầu, chủ mưu trong đường dây đều bị bắt.

Bắt liên tiếp ma túy

Trước đó, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) cũng đã khám phá thành công chuyên án mang bí số 410B, đánh sập nhiều đường dây cung cấp ma túy cho sinh viên, nhân viên nhà nghỉ, khách sạn ở vùng giáp ranh tỉnh Quảng Nam.

Đêm 21-4, trên tuyến đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), bộ đội biên phòng đã phát hiện, bắt giữ Ngô Văn Minh, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Vi Thị Dung về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 50 viên ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét nhà của ba nghi can trên, công an thu giữ thêm nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Đến 22 giờ 30 đêm cùng ngày, tại khu vực trước cổng Furama Resort, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Đỗ Duy Trà và Võ Thị Hoàng Q., thu giữ 18 viên thuốc lắc cùng số tiền hơn 5,4 triệu đồng, hai điện thoại di động và một xe máy. Khoảng gần 30 phút sau, tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), một nhánh trinh sát khác của bộ đội biên phòng đã bắt quả tang Võ Thành Long (quê Quảng Nam) thu giữ 1,6 g ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan khác.

Theo Đại tá Tôn Quốc Khánh - Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy (bộ đội biên phòng), trong các ngày 23 đến 25-4, lực lượng này cũng bắt giữ thêm hai vụ ma túy khác. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

LỆ THỦY