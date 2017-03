Phá ổ mại dâm lớn ở trung tâm TP.HCM

(PL)- Công an quận 1 (TP.HCM) ngày 27-10 cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá đường dây gái gọi do Lê Đình Kiên (quê Nghệ An, tạm trú quận 7) tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận làm tiếp tân cho một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành (quận 1) và móc nối với hai bảo vệ của khách sạn là Phú và Viễn cùng với một số chủ gái gọi để tham gia vào đường dây môi giới mại dâm. Khi khách đến thuê phòng có nhu cầu mua dâm, Kiên cùng bảo vệ khách sạn liên hệ với một người tên Đặng (chủ chứa) yêu cầu cung cấp “đào”. Mỗi lần các “chân dài” đi khách với giá 1 triệu đồng, Kiên hưởng 500.000 đồng, Đặng 250.000 đồng… đường dây của Kiên còn tổ chức hoạt động mại dâm ở một số khách sạn khác trong trung tâm quận 1. TX