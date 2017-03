Phá ổ mại dâm "U50" tại nhà nghỉ

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng phát hiện tại nhà nghỉ tư nhân trên địa bàn thị trấn Núi Đối (khu vực giáp ranh với xã Minh Tân) do Bùi Thị Tỉnh, 49 tuổi làm chủ, có biểu hiện hoạt động mại dâm.

14 giờ ngày 22/3/2011, tổ công tác do Thượng tá Vũ Mạnh Hoài, Phó trưởng Công an huyện chỉ huy đã bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ, bắt quả tang 4 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm. 4 gái bán dâm gồm: Vũ Thị Q., 45 tuổi, trú tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy; Phạm Thị Th., 48 tuổi, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An; Phạm Thị Th., 50 tuổi, trú tại xã Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng và Cao Thị L., 45 tuổi, trú tại xã Phúc Hộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Tỉnh khai, từ tháng 1, Tỉnh đã lén lút tổ chức hoạt động mại dâm. Theo quy định của Tỉnh, các gái bán dâm sẽ tự thu tiền của khách rồi nộp lại 20 - 25.000 đồng/lượt.

Ngày 23/3/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiến hành tạm giam đối với Bùi Thị Tỉnh về hành vi tổ chức mại dâm.

Theo Đ.H (CAND)