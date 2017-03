Phá ổ “sản xuất” bằng cấp giả trong phòng trọ

Ngày 24/8, công an P.Bình Hòa, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bàn giao tang vật cùng 4 đối tượng bị bắt quả tang có hành vi sản xuất các loại giấy tờ, bằng cấp giả về Đội CSĐTTP về Kinh tế và chức vụ Công An Thị xã Thuận An để cơ quan này tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Tang vật bị lực lượng công an thu giữ tại phòng trọ của Tôn và Bảo. Qua làm việc ban đầu, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi nhận và làm các loại giấy tờ, bằng cấp giả cho người khác và số tang vật dụng cụ có trong phòng dùng để làm các loại giấy tờ, bằng cấp giả.



Tôn khai nhận bắt đầu làm giấy tờ giả từ tháng 5/2011 cho đến nay, nhận làm cho tất cả những người có nhu cầu làm giấy tờ, bằng cấp giả với giá thỏa thuận dao động từ 100.000 đồng – 2.500.000 đồng tùy loại giấy tờ.



Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm Nguyễn Khắc Thành (23 tuổi) và Phan Thế Dũng (21 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Hai đối tượng này nhận của những người có nhu cầu rồi sau đó đưa Tôn và Bảo làm giả giấy tờ, bằng cấp…

Theo Vũ Sơn (Bee)