Phá ổ trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Trước đó, ngày 6-5, chủ một quán cà phê tại CT4 - Khu đô thị Mễ Trì, huyện Từ Liêm, đến Đồn Công an số 1, huyện Từ Liêm trình báo, tối 5-5 bị kẻ gian đột nhập quán trộm cắp 2 chiếc xe máy Dream trị giá trên 20 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo của bị hại, Đồn Công an số 1, triển khai lực lượng, tiến hành điều tra, phát hiện lái “xe ôm” là anh Thắng, HKTT tại tỉnh Bắc Ninh thường đón khách tại khu vực gần Bến xe khách Mỹ Đình đi chiếc xe máy Dream có hình dáng giống với một trong hai chiếc xe đã bị mất trộm vào tối 5-5 của chủ quán cà phê CT4 - Khu đô thị Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Tiến hành kiểm tra hành chính đối với anh Phạm Văn Thắng, hỏi về nguồn gốc của chiếc xe máy nói trên, anh Thắng cho biết, chiếc xe máy anh đang sử dụng của Mai Phạm Khương, chủ một hiệu sửa chữa xe máy với đầy đủ các giấy tờ... Ngay sau đó, Mai Phạm Khương được mời lên Đồn Công an số 1 để làm rõ. Tại Cơ quan công an, Khương khai nhận mua chiếc xe máy nói trên của hai đối tượng là Trịnh Tiến Nam, Đỗ Anh Sơn. Sáng 19-5, Nam và Sơn bị lực lượng Đồn Công an số 1 bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, Nam và Sơn thừa nhận, khoảng 24h ngày 5-5, hết tiền tiêu, hai đối tượng rủ nhau đi vào địa bàn xã Mễ Trì, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Đến Khu đô thị Mễ Trì, huyện Từ Liêm, phát hiện cửa sổ tầng 1 của một quán cà phê ở CT4 không cài chốt trong, Nam và Sơn đột nhập vào nhà, mở cửa chính trộm cắp 2 chiếc xe máy Dream.

Sau đó, hai đối tượng mang đến bán cho Mai Phạm Khương với tổng số tiền là 9 triệu đồng. Số tiền trên hai đối tượng đã chia nhau tiêu xài và trả nợ. Về phía Khương, biết tài sản của Nam và Sơn bán cho mình là do trộm cắp, đối tượng này đã tháo rời một chiếc xe Dream để bán các linh kiện. Chiếc Dream còn lại, Khương thay khung, lốc máy trùng với giấy tờ của một chiếc xe máy Dream khác rồi bán cho anh Phạm Văn Thắng. Hiện hai chiếc xe máy nói trên đã được Đồn Công an số 1 thu giữ để trả lại bị hại. Vụ việc đang được CAH Từ Liêm điều tra mở rộng.

Theo Yến Nhi (ANTĐ)