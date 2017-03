Phá sàn vàng ‘chui’ tại TP.HCM

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chiều 25-9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an), xác nhận đơn vị này đã triệt phá một sàn vàng có dấu hiệu kinh doanh trái phép tại TP.HCM. Bước đầu có bốn người bị tạm giữ về hành vi kinh doanh trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trưa 25-9, Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp cùng C45 và Cục An ninh, tài chính - tiền tệ (A84) Bộ Công an, đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Tiếp thị Sài Gòn (IMMS JSC, đường Nguyễn Công Trứ, quận 1).

Lực lượng công an đã bắt giữ tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty IMMS JSC là Đặng Hữu Trung (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình), đồng thời làm việc với nhiều người khác có liên quan.





Cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng liên quan và thu giữ tài liệu tại sàn vàng. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, Công ty IMMS JSC của Đặng Hữu Trung đã mua phần mềm MT4 của nước ngoài, sau đó hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm này để giao dịch, kinh doanh mua bán vàng trên mạng.

Được biết Công ty IMMS JSC thành lập từ giữa tháng 10-2012 đến nay, đã huy động được hàng ngàn người tham gia mua tài khoản giao dịch vàng trên hệ thống của công ty. Vào thời điểm bị khám xét, Công ty IMMS JSC đang có 5.800 tài khoản giao dịch với hàng trăm tỉ đồng tiền vốn của khách hàng. Những tài khoản khi tham gia giao dịch trên phần mềm này, khách hàng lầm tưởng là giao dịch với đối tác nước ngoài nhưng thực tế sàn này không liên kết với bất kỳ quốc gia nào.

Theo giấy phép kinh doanh của Công ty IMMS JSC thì công ty này được phép kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán kim loại quý, trong lĩnh vực truyền thông... nhưng không được phép kinh doanh, huy động vàng. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định sàn vàng trái phép của Công ty IMMS JSC có liên quan đến sàn vàng trái phép BBG đã bị Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá mới đây.

Được biết sau khi huy động vốn của khách hàng, Đặng Hữu Trung đã dùng số tiền đầu tư vào một số mục đích khác. Qua điều tra ban đầu, số tiền huy động ước tính trên 700 tỉ đồng.

Hiện cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.