Phá sới bạc lớn, bắt giữ 50 người, thu 1 tỉ đồng

Tại thời điểm đột kích, lực lượng công an bắt quả tang hàng chục con bạc đang sát phạt. Cơ quan công an đã bắt giữ 50 người, thu giữ khoảng 1 tỉ đồng.



Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành kiểm đếm tang vật, ghi lời khai ban đầu các con bạc để điều tra xử lý.





Theo M.QUANG (TTO)