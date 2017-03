Phá sới bạc lớn nhất từ trước đến nay ở Thái Bình

Ngày 21/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã tạm giữ hình sự 23 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong vụ triệt phá sới bạc tại quán cà phê 99. Theo cơ quan Công an, đây là sới bạc lớn nhất từ trước đến nay bị cơ quan Công an triệt phá. Khi đến đánh bạc tại sới này, các đối tượng còn có thể sử dụng các dịch vụ khác như mại dâm hoặc thế chấp, cầm đồ cho đám "tín dụng đen".

Sới bạc này được tổ chức tại quán cà phê 99 của Nguyễn Đình Lương ở tổ 10, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Quán nằm cách mặt quốc lộ 10 khoảng 250 mét và được thiết kế phù hợp với việc… tổ chức những hoạt động tệ nạn. Chỉ có quầy bên ngoài nho nhỏ dùng để cho khách đến uống cà phê, nhưng đa phần các khách thực sự muốn đến uống cà phê thường bị nhân viên "xua khéo" đi với lý do nghỉ hàng… Phía bên trong, chủ quán Lương xây mấy căn phòng nhỏ cho các nữ tiếp viên của quán ở và tiếp khách. Thông thường, tại quán của Lương có từ 3-5 tiếp viên nữ. Đằng sau ngôi nhà, Lương cho dựng một cái lều bạt, có diện tích khoảng 30m2, bên trong có đầy đủ các dụng cụ để tổ chức sới bạc.



Lực lượng Cảnh sát cơ động áp giải các đối tượng lên xe.

Để đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng tổ chức sới bạc đã tuyển khá đông đối tượng bảo vệ, bố trí từng chặng, từ xa đến gần. Mỗi khi có động, các bảo vệ này dùng điện thoại di động báo cho các đối tượng bên trong sới bạc để tổ chức tẩu tán tang vật. Các con bạc muốn đến chơi tại đây cũng bị kiểm soát chặt chẽ, phải quen mặt, hoặc có sự "bảo lãnh" của con bạc quen khác. Mỗi lần đến chơi, các đối tượng phải nộp tiền hồ là 200 ngàn đồng.

Theo quy định của bọn chúng, con bạc nào có ôtô thì gửi ở các địa điểm công cộng như cây xăng, quán xá bên ngoài quốc lộ 10, còn các đối tượng đi xe máy thì chạy thẳng vào sâu trong quán cà phê. Các đối tượng còn tuyển một số người làm nhiệm vụ "bảo vệ an ninh" bên trong sới bạc, lúc nào có sự lộn xộn do các con bạc thắng thua gây sự là đến dẹp.

Tụ điểm cờ bạc này khép kín với các dịch vụ khác như: "tín dụng đen", mại dâm. Con bạc nào thua, có nhu cầu cầm cố tài sản như xe máy, có các đối tượng "tín dụng đen" xuất tiền ngay với lãi suất cắt cổ. Nếu con bạc nào có ý muốn "giải đen" thì sang ngay mấy căn phòng nhỏ của tiếp viên với giá 150 ngàn đồng/lần. Tụ điểm tổng hợp các tệ nạn nói trên đã gây bức xức cho quần chúng nhân dân trong khu vực.



Các đối tượng bị bắt quả tang tại sới bạc.

Nhận nhiệm vụ do Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình giao phó, các trinh sát của Phòng PC45 Công an tỉnh đã vào cuộc. Các anh đã mất rất nhiều thời gian theo dõi để nắm bắt quy luật hoạt động của tụ điểm cũng như công tác canh phòng để lập kế hoạch phá án.

Với phương châm "bí mật, bất ngờ, đánh nhanh, bắt gọn", lực lượng trinh sát của Phòng PC45 cùng với lực lượng Cảnh sát cơ động đã ập vào quán cà phê 99, bắt quả tang 42 đối tượng đang đánh xóc đĩa, thu giữ 281 triệu đồng, 3 xe ôtô, 35 xe máy, 5 dao kiếm, 5 tuýp sắt tại chiếu bạc. Khám xét người các đối tượng và phương tiện, cơ quan Công an thu thêm được 1 viên ma túy tổng hợp và 159 triệu đồng.

Qua khai thác, các đối tượng trên trú quán ở nhiều tỉnh như: Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, TP Hải Phòng và các huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Kiến Xương, TP Thái Bình (Thái Bình). Ngoài ra, cơ quan Công an còn tạm giữ 5 nữ tiếp viên của quán đến từ các tỉnh miền núi Tây Bắc, có cô mới 14 tuổi.

Trong quá trình cơ quan Công an đột kích sới bạc, chủ quán Lương và một số đối tượng khác đã leo qua tường bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục sàng lọc, để xử lý các đối tượng đã bị bắt giữ và ráo riết truy bắt các đối tượng bỏ trốn về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đề nghị các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.



Theo T.Hòa- H.Tuyên (CAND)